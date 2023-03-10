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「多肉」餐車妝點角落 汐止大同里轉角遇到美

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同里將廢棄餐車整理重新上漆後，種了好多不同品種的多肉植物，也讓里內又多了一個美麗角落。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同里將廢棄餐車整理重新上漆後，種了好多不同品種的多肉植物，也讓里內又多了一個美麗角落。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同里持續環境綠美化，這一次將廢棄餐車整理重新上漆後，種了好多不同品種的多肉植物、還有櫻花，位置就在緊鄰觀光夜市的小角落，餐車綠美化和一旁的夜市主題很搭，也讓里內又多了一個美麗角落。

汐止大同里在緊鄰禮門溪旁，里長黃翠華在上任後，先是將一大片髒亂地清垃圾整頓綠美化，規劃為多肉植物區及香草園區，環境變美也成了附近居民休閒散步的好去處，現在則是將綠美化持續延伸拓展，在同樣是禮門溪的另一頭，緊鄰觀光夜市的角落，則是用廢棄餐車綠美化，先整理重新上漆，接著就是種上不同品種的多肉植物。

大同里里長黃翠華表示，因為里內和夜市也是蠻密切的，所以，多肉餐車的概念就是希望這處綠美化的角落可以跟夜市做結合，而這一區叫轉角遇到美，將人家不要的廢棄餐車整理後，中間填土，然後種上滿滿的多肉植物，至於中間也有很多盆景，盆栽也都是撿來的，然後再種上多肉。

黃翠華指出，還有很特別的，就是用廢棄的腳踏車車輪卸下來然後也種上多肉植物，整個盆子可以轉也算是一個創意，至於枯樹也用來造景，還有用廢棄木頭做的長頸鹿，用點巧思妝點，要讓里內每個角落變美。

綠美化 夜市 多肉植物

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