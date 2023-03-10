漂流木創意地景 淡水賢孝里志工打造藝術裝置

新北市淡水區一塊海岸祕境，賢孝里長葉振昌帶著里內20多位的環保志工清理出許多的漂流木與海廢垃圾，順勢將這些漂流木，用2天的時間，打造成為地景藝術裝置，也讓賢孝里內的新埔海堤多了許多的藝術亮點，更代表出里內居民齊心協力的精神展現。

賢孝里長葉振昌說，這些漂流木有許多大大小小的不同形狀，在蒐集海岸漂流木的同時，更有創意總監顏永隆、王勝男2位藝術家的協助之下，在地居民與里長共同完成三座地景藝術，里長更感謝經濟部第十河川局過去打造新埔海堤，讓他們有完好的場地可以發揮創作，更感謝居民共同參與。

這三座漂流木藝術地景裝置不僅是用不同大小的漂流木搭建而成，更用上了海岸廢棄物浮球，掛在木頭枝幹上面，妝點許多不同的色彩。

淡水區長巫宗仁也表示，看到新埔海堤當中里長打造不簡單的創意之外，更看到在地居民的向心力還有保護環境的精神，也希望在這淡水的海岸景點裡面，讓藝術文化結合地景觀光，更能夠突顯賢孝里對這片土地的用心與照顧。