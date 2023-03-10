快訊

經典賽Live／陳冠宇2保送再失分 五局義大利7:5領先中華

傳金門失聯上兵被陸救起 江啟臣：國軍問題大、總統應負責

經典賽Live／陳冠宇2保送再失分 五局義大利7:5領先中華

汐止姜子寮路成杜鵑花大道 上千株盛開好美

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區從姜子寮路上千株不同顏色的杜鵑花開真的很美，也吸引不少民眾健行賞花。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區從姜子寮路上千株不同顏色的杜鵑花開真的很美，也吸引不少民眾健行賞花。 圖／觀天下有線電視提供

現在正好是杜鵑花的盛開期，在汐止區從姜子寮路一路進去，一直到姜子寮公園，沿途都看的到杜鵑花盛開的美麗景象，上千株不同顏色的杜鵑花開真的很美，也吸引不少民眾健行賞花

從汐平路轉進姜子寮路，一路進去，一直到姜子寮公園旁，除了好多人來洗車，再往裡頭走，往姜子寮絕壁的路上，沿途都看的到白色、粉紅、桃紅色的花，儼然成了杜鵑花大道，雖然是平常日，也有不少來休閒散步的民眾，對於這沿路的杜鵑花，也是讚不絕口。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，姜子寮絕壁這兩年成了熱門景點，尤其假日人潮更多，而最近正好趕上杜鵑花開的季節，不少人邊健行爬山邊賞花，有白色、粉紅、桃紅色，真的好美，看了賞心悅目。

孫焰龍指出，這裡的環境真的不錯，有山有水，現在還有杜鵑花可以欣賞，到了姜子寮，可以到親水公園走走，或是往裡頭絕壁方向，好山好水，環境優美空氣好，也熱情邀請大家到姜子寮賞花。

杜鵑花 賞花

延伸閱讀

過馬路車多危險 汐止基河自行車道斷點要改善

謝國樑嗆吞53億門都沒有 賴品妤：雙手一攤耍賴太兒戲

贏補選添挑戰大位底氣 綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

照明燈損壞橋面斑駁 汐止水蓮橋門面要改善

相關新聞

林本源第四代本月冥誕 歷史古物認識台灣巨賈林維源

位在新北市板橋區的知名國定古蹟林本源園邸，其第4代林維源3月21日冥誕，新北市府於2015年公告指定聖旨碑、「光祿第」匾...

只剩10天！ 新北2870家未登記工廠面臨拆除風險

新北市未登記工廠列管數約5400間，新北市經發局依工廠管理輔導法納管約3900間輔導轉型為合法工廠，但去年約有1500間...

強化蜘蛛人作業安全 北市勞檢處與繩索業締結安全伙伴

為加強高風險工作的繩索作業安全，台北市勞動檢查處今與繩索作業同業，締結安全伙伴。台北市長蔣萬安出席結盟活動時指出，北市高...

板橋新海濕地下起柳絮「三月雪」 過敏族群不建議前往

春暖花開，正是出遊好季節。新北板橋的新月橋下，新海濕地裡隨風飛揚的柳絮，俏然盛開中，柳絮廊道長達1公里，賞花漫步、拍網美...

安坑輕軌下周一正式營運 5條接駁公車路線同步營運

安坑輕軌自下周一（13日）起正式營運，新北市交通局表示，安坑1線等5條接駁公車將同步正式營運，依市區公車票價一段票收費，...

倒楣魚死上百隻 漏漆工廠面臨最高6百萬罰款

昨上午有民眾通報新北市五股區五股坑溪水色漆黑宛如黑龍江，並有超過百隻以上死魚漂浮，環保局派員巡著黑色水路往上游查緝，查獲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦