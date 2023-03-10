汐止姜子寮路成杜鵑花大道 上千株盛開好美

現在正好是杜鵑花的盛開期，在汐止區從姜子寮路一路進去，一直到姜子寮公園，沿途都看的到杜鵑花盛開的美麗景象，上千株不同顏色的杜鵑花開真的很美，也吸引不少民眾健行賞花。

從汐平路轉進姜子寮路，一路進去，一直到姜子寮公園旁，除了好多人來洗車，再往裡頭走，往姜子寮絕壁的路上，沿途都看的到白色、粉紅、桃紅色的花，儼然成了杜鵑花大道，雖然是平常日，也有不少來休閒散步的民眾，對於這沿路的杜鵑花，也是讚不絕口。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，姜子寮絕壁這兩年成了熱門景點，尤其假日人潮更多，而最近正好趕上杜鵑花開的季節，不少人邊健行爬山邊賞花，有白色、粉紅、桃紅色，真的好美，看了賞心悅目。

孫焰龍指出，這裡的環境真的不錯，有山有水，現在還有杜鵑花可以欣賞，到了姜子寮，可以到親水公園走走，或是往裡頭絕壁方向，好山好水，環境優美空氣好，也熱情邀請大家到姜子寮賞花。