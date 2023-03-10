石門區青山瀑布步道修復 區長驗收將重新開放

石門區的青山瀑布是不少民眾戶外休閒喜愛探訪的秘境，不過前陣子天候不佳，山區多雨導致步道邊坡土石滑落，造成步道損壞，第一時間石門區公所也將步道封閉，並請廠商進場搶災、維修，近來修復工程接近尾聲，區長與廠商實地現勘，若是工程驗收、安全無虞，步道也將會再度開放。

石門區長曾明華表示，三月初連日雨勢造成土石鬆動，一顆一百多公分長的巨石滑落邊坡，不僅壓毀了步道旁的溝渠，更加也將步道上原本舖平的石板給擠壓隆起，歷經將近一週的工程時間，就地碎大石，並且重新修復步道與溝渠，終於讓步道恢復原本的樣貌。

第一時間區公所除了將步道封閉，也趕緊製作路標指引，放置在台二線與豬槽潭路上，避免計畫前往休閒活動的民眾撲空，而修復工程進入收尾階段，區長現地視察並商討往後穩固、預防土石滑落的工法，希望能讓這條親近大自然的步道在行走上可以更安全有保障。