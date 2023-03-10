瑞芳吉安里屋頂菜園很療癒 志工種菜兼運動

瑞芳區吉安里的屋頂菜園就活動中心二樓，因為不灑肥採有機栽培，也成為附近學子食農教育場域，因為時序進入春天，近日里長謝永昌和志工團隊開始著手將菜園重整，準備要種下適合春夏生長的菜苗，大家在屋頂菜園動動手聊聊天，讓身心都獲得療癒之效。

七年前瑞芳區吉安里活動中心的屋頂斥資了一百多萬元，打造空中菜園，並由里長謝永昌及志工種植照顧，如今陸續種植多達上百種的蔬菜，水果還有香草植物，不僅提供給老人共餐加菜，讓長者吃得安心又健康，還做為食農教育場域，親自體驗種菜的樂趣。

吉安里里長謝永昌說，去年冬天因為雨水較多，所以屋頂菜園的收成並不好，但緊接著春天到來天氣放晴，特別和志工利用時間將菜園進行整理，要改種植春夏天的菜苗，除了要除草，還要翻土都是體力活，也感謝志工一起來協助，讓菜園恢復生機，近期收成將可以先提供給老人共餐食用。

志工蔡麗君說，今天和里長一起來屋頂菜園，即使只是做拔雜草，翻翻土，但是覺得身體有活動到，大家一起聊聊天也在屋頂菜園獲得身心的療癒，收成的菜還可以提供給銀髮共餐使用，真的是一舉數得。