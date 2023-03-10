北市計程車服務站供電動車免費充電 免錢駕駛健檢即日起報名

台北市5處計程車服務站陸續設置電動計程車快充設施，市府為鼓勵駕駛改用，提供駕駛免費充電服務，同時因應疫情趨緩重啟法律、理財及健康3項諮詢服務。另外，計程車駕駛免費健康檢查市值7000元，今年名額1523個，即日起開放符合資格者報名。

北市掛牌登記電動計程車約230輛，現有建國、大直、中山、瑞光、公館共5處計程車服務站。前年11月全國首創在大直計程車服務站啟用電動計程車25KW快充設施，去年12月上午7點至晚間10點的平均使用率已達50％，其餘4站完成設置已於今年啟用，均設有2柱快充設施。

台北市公共運輸處表示，為鼓勵計程車駕駛改用電動計程車，免費充電每次1小時為原則，充電1小時約可行駛150公里、等同1日營業7成需求，後續將視使用狀況，評估收費期程及費率、擴增與否。

受疫情影響停辦1年，台北市計程車服務站今年重啟免費提供法律諮詢扶助、金融財務諮詢講座、健康衛教3項服務，5處共39場次，提供律師、金融專家、台北市聯合醫院醫護人員諮詢，幫助駕駛改善現況問題。

另外，公運處提供計程車駕駛免費健康檢查行之有年，市值7000元，共24項檢查項目，過去3年受檢駕駛滿意度均達97%；去年報告顯示，多數駕駛常有腰椎異常、脂肪肝、心血管問題，健檢能及早發現身體警訊，有助於追蹤及治療，也保障乘客搭車安全。

今年健檢名額1523個，凡設籍北市且領有有效職業駕照、執業登記證者，即日起至10月31日可前往北市各計程車服務站、計程車公（工）會等地報名。4家特約醫院遍及雙北，包含博仁綜合醫院、新泰綜合醫院、中心綜合醫院及宏恩綜合醫院，受檢者均享免費餐點及2小時停車，同行眷屬亦有健檢相關優惠。