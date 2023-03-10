陶博館歷史展升級 增設數位遊戲區營造做陶情境
深受親子喜愛的鶯歌陶博館常設展「硘仔鎮—鶯歌陶瓷歷史」，經「升級」後重新開放，增設數位互動遊戲營造做陶情境，還展出職人作品，帶民眾了解鶯歌200多年的陶瓷歷史文化。
鶯歌陶瓷博物館發布新聞稿，館長張啟文表示，陶博館自民國110年獲得文化部補助後，大規模規劃、更新常設展「硘仔鎮—鶯歌陶瓷歷史」，為不同年齡的觀眾設計展示內容，還融入遊戲與數位科技，從懷舊的陶瓷燒窯生產到現代陶瓷文創的產生，讓跨世代都能共融學習、快速清楚地了解展覽內容。
例如，肩負燒窯重任的「隧道窯」也是鶯歌陶瓷重要一環，但現在已相當罕見，因此陶博館打造了小型模擬版本，民眾步入通紅如火的窯內，眼前會出現台車燒製馬賽克瓷磚的情景，體會早期生產陶瓷者的辛勞。
另一個備受歡迎的莫過於數位互動區，只要以手觸碰面版，便能黏貼馬賽克、拼花磚與彩繪坯等，體驗鶯歌早年家家從事的代工生活，讓民眾理解鶯歌陶瓷在地專業分工的發展與經營模式。
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