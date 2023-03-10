新北雙溪基福公路假日必塞車立委參選人簡榮宗協助解決

新北市雙溪區基福公路通車八年，塞車嚴重，每到假日就是當地的惡夢，雙溪區里長期盼基北首長協助增設高架路段，讓基北北桃城際交通網順暢。

新北市雙溪區區長林銚傑區長、雙溪區里長聯誼會會長簡德福及當地里長，與新北市第12選區立委擬參選人簡榮宗商議，討論基福公路增設高架道路政策，基福公路是雙溪重要的聯外道路，現在每到假日必定大塞車，春節期間市警局還得製作影片教導用路人改道。

簡德福表示，基隆端基平隧道出口處，原先規畫高架道路，但因為基隆暖暖區居民反對，改成平面道路；通車八年多，使用車輛日增，在新北市連接基隆處經常塞車，雙溪居民希望增加高架道路，與平面道路併行，有效疏解前往不同目的地之車流。

簡榮宗說，正當中央為基隆捷運、1200月票等問題與基北槓上時，夾在中間的雙溪、平溪以及貢寮三個區的交通問題，也影響民眾甚鉅，希望中央能夠重視當地居民聲音，必要時他會與地方代表，一起前往交通部表達意見。