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新北五股坑溪遭漆料染黑 最高可罰業者600萬元

中央社／ 新北10日電

民眾發現新北五股坑溪水色發黑，還有死魚漂浮。環保局稽查發現，某金屬表面處理業者漆料貯存設施故障，導致漆料外溢並污染溪流；已依規定告發，最高可處新台幣600萬元罰鍰。

新北市政府環保局今天發布新聞稿表示，昨天接獲民眾通報，五股區五股坑溪水色漆黑，立刻派稽查員前往，並發現溪流水色混濁，取樣快篩檢測未發現重金屬反應，但有機質含量較高，稽查員判斷應是受到外部物質污染，因此沿混濁水色一路往上游追查。結果發現是一間金屬表面處理業者，因漆料貯存設施故障，導致漆料外溢到溝渠後再匯流到五股坑溪。

環保局表示，除依違反水污染防治法第28條規定告發，最高可處600萬元罰鍰。

業者說，員工昨天一早上班發現漆料儲存設施故障，漏了滿地漆料，立刻開始清理，後來一查才發現是8日夜間突然斷電，設備自行重啟時壓力突然增加，導致外殼破損，造成污染非常抱歉，會盡全力配合改善。

環保局表示，漆料可能會造成河川溶氧量及自淨能力降低，對水生生物也有不良影響，稽查員現場已採水送驗，等檢驗結果出爐依法辦理。目前業者已清理廠內貯存設施並止漏，環保局也緊急調度防堵設施處理，避免污染擴散，並限期業者於3天內完成河道內污染物清除工作。

環保局說，民眾如果發現污染情事，可撥打1999報案並留下相關具體事證，環保局將派員協助查找污染源，避免污染情事擴大。

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