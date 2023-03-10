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林本源第四代本月冥誕 歷史古物認識台灣巨賈林維源
位在新北市板橋區的知名國定古蹟林本源園邸，其第4代林維源3月21日冥誕，新北市府於2015年公告指定聖旨碑、「光祿第」匾額及「尚義可風」匾額為一般古物，此3件古物具歷史意義與價值，皆與林家花園建造者林維源有關，現典藏於園邸內三落大厝。新北市文化局長龔雅雯表示，3月21日適逢林維源冥誕，古蹟魅力可從古物認識板橋林家政商輝煌事蹟。
林本源家族於第四代林維源時期成為台灣首富，五落大厝及林家花園也於林維源擔任族長時完成，光緒5年(1879年)林維源協助台灣防務捐獻軍費60萬兩銀，光緒皇帝賜建「樂善好施」牌坊於新莊，而現位於板橋的三落大厝前庭的「聖旨碑」即為該牌坊的上緣物件，歷經144年仍保存良好。
另外三落大厝第二進御賜「尚義可風」匾額，為光緒4年(1878年)林維源以母親鍾氏名義，捐款2萬兩予朝廷賑災，除顯示林家財力雄厚外，匾額中間「光緒御筆之寶」印，也代表該家族與清帝國關係密切。
此外，林維源於劉銘傳治台時期擔任撫墾幫辦大臣，深受朝廷肯定，朝廷追贈其父親林國華為「光祿大夫」，並頒「光祿第」匾額。匾額材質、用料及字體皆為上選，其正楷字體因飾以貝殼及玉石等填料閃爍出多重色彩。1981年因五落大厝拆除，匾額移至三落大厝第一進，現在只要入園參觀即可見證歷史文物。
新北市文化局長龔雅雯表示，園邸珍貴文物及建築皆蘊含其歷史故事，值得大家進一步探索並共同守護文化資產。林家花園為豐富民眾遊園體驗，運用3D建模資料製作出虛擬園區空間，推出「VR身歷其境 x 仙旅其園」虛擬實境導覽網頁，細緻復刻建築物及特色景點，民眾可透過手機、電腦暢遊林園。3月21日適逢林維源冥誕，古蹟魅力可從古物認識板橋林家政商輝煌事蹟。
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