只剩10天！ 新北2870家未登記工廠面臨拆除

新北市未登記工廠列管數約5400間，新北市經發局依工廠管理輔導法納管約3900間輔導轉型為合法工廠，但去年約有1500間工廠未提出納管申請，已喪失接受輔導入場門票。3900間內的1370間雖納管，但尚未送改善計畫書，雖經發局已啟動多面向輔導機制，這1370間工廠如未在本月20日前提出改善計畫，將無法合法轉型、共2870間面臨可能隨時被拆除命運。經發局長何怡明表示，已申請納管但尚未提交改善計畫書的業者，既然已申請納管現在放棄太可惜，請不要再觀望。

經發局長何怡明表示，未登記工廠議題存在了數十年，依據行政院2020年修正後的「工廠管理輔導法」，2016年5月20日前既存的未登記工廠須依法提出納管，並在今年3月20日前提交工廠改善計畫進行改善。截至今日改善計畫書已收超過2530件，呼籲已申請納管但尚未提交改善計畫書的業者，既然已申請納管，現在放棄就太可惜了，請不要再觀望，儘速於截止日前提送改善計畫書，以免錯失期盼已久的合法轉型機會。

為輔導未登記工廠合法轉型， 經發局今年起開辦4場「特定工廠改善計畫撰寫輔導專班」，由專人說明改善計畫書提送注意事項。距離提送改善計畫截止日只剩10天，新北市政府於3月14日特別加開大型輔導專班，預計可容納80位，歡迎已申請納管的業者把握最後機會。

經發局舉例，泰山區從事模型設計業的業者表示，當時因無法負擔合法廠房費用，選擇在鐵皮工廠內生產。適逢工廠管理輔導法於2019年完成修法，並於2020年3月19正式實施，未登記工廠迎來就地合法機會，所以在開辦即提出納管申請，2年半時間完成申請、規劃、審查、改善施作等程序，建置消防、水保、廢汙水處理等改善設施。辦理過程中業者釐清廢汙水排放路徑並順利取得排放許可。業者得以特定工廠登記，讓產業安心生產、永續經營，並持續朝用地變更，取得正式工廠登記的方向邁進。

經發局表示，考量業者不善於準備改善計畫書，特別在3月14日於「新北市政府稅捐稽徵處10樓訓練教室」加開輔導專班，現場規劃諮詢櫃台，業者可針對改善計畫書會面臨到的排水、消防、環保、水保等問題提出諮詢，協助業者如期如質完成改善計畫，避免因逾期而錯失改善合法機會。

輔導專班報名網址：https://forms.gle/8St43CK51vRQCYjV8