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放棄選2022議員拚立委 李坤城酸藍民代想撈所有好處

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
欲爭取參選新北三重立委選區的前新北市議員李坤城。圖／李坤城提供
欲爭取參選新北三重立委選區的前新北市議員李坤城。圖／李坤城提供

2024總統立委大選將於1月13日投票，民進黨通過誠信條例，欲爭取參選新北三重立委選區的前新北市議員李坤城表示，相較於民進黨對選民負責，國民黨台北市議員徐巧芯等人集體準備落跑，若沒辦法像他一樣放棄議員連任，乾脆辭掉議員拚立委，不要藉口一堆，想撈所有好處。

李坤城表示，民進黨通過了誠信條款， 民進黨主席賴清德認為現任議員剛當選之際，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，所以不建議現任議員參與本次立委選舉。這個條款經過中執會討論後通過，也成為提名策略小組協調時參考重要原則。

李坤城認為，相較於民進黨對選民負責，國民黨有侯友宜準備落跑選總統，徐巧芯等議員還集體串連準備落跑，甚至大言不慚以世代交替來掩飾落跑，絲毫不覺得剛當選就落跑對不起選民，也不認為如果未來當選立委，議員席次會減少一席。把選民的每一張選票轉換成鈔票，荒廢議員監督市政工作還坐領乾薪。

李坤城表示，如果徐巧芯等國民黨落跑議員，沒辦法像他一樣，放棄議員連任，不佔議員缺，決心選立委。至少要展現破釜沈舟的精神，乾脆辭掉議員拚立委，不要藉口一堆什麼沒議員身分沒資源，沒有里長會理，而是所有好處都想撈。

議員 民進黨

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