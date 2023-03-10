強化蜘蛛人作業安全 北市勞檢處與繩索業締結安全伙伴

為加強高風險工作的繩索作業安全，台北市勞動檢查處今與繩索作業同業，締結安全伙伴。台北市長蔣萬安出席結盟活動時指出，北市高樓林立、造型多樣，常看到蜘蛛人懸掛在高樓外進行大樓外牆清洗或者重要檢修，工作風險高，希望透過公私協力的締結活動，讓相關從業人員有更安全保障，邁向零職災。

蔣萬安表示，在高處懸掛時，要同步進行外牆檢測、維修，透過聲音辨識、判斷哪些磁磚是空心的、容易剝落並標示等作業，這些細節對於底下的用路人是非常重要的，他藉此機會感謝所有繩索作業相關人員守護城市用路人的安危。

蔣萬安說，北市府勞檢處在2015年的時候，就創了當時全國之先，率先訂立「台北市輕質屋頂與施工架及吊籠作業通報自治條例」。在2016年後，因極端氣候變遷加上老舊大樓外牆剝落砸傷用路人事件，令各界更加關注外牆剝落的問題。2019年時勞動部也將繩索作業訂入職業安全衛生設施規則，北市府則在2021年將原條例修訂為「臺北市輕質屋頂與施工架及吊籠暨繩索作業通報自治條例」，正式把繩索作業納入到自治條例的規範中。

因北市高樓林立，老舊建物多，蔣萬安說，北市府希望能培養繩索作業的專業人士，能夠協助政府或民間進行外牆的檢測，能針對外牆容易剝落的問題，進行相關的整修維護，最重要是希望能夠打造一個職業安全的環境，減少職業災害的發生，確保所有勞工朋友還有作業人員的安全。

勞動局長高寶華表示，公私協力的結盟活動，能達到資源整合並推動各項合作服務，共創勞工、雇主及政府三贏的工作環境，提升事業單位之安全衛生管理能力，使台北市成為職安頂尖都市。