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強化蜘蛛人作業安全 北市勞檢處與繩索業締結安全伙伴

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席北市勞檢處與繩索作業同業締結安全伙伴記者會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席北市勞檢處與繩索作業同業締結安全伙伴記者會受訪。記者楊正海／攝影

為加強高風險工作的繩索作業安全，台北市勞動檢查處今與繩索作業同業，締結安全伙伴。台北市長蔣萬安出席結盟活動時指出，北市高樓林立、造型多樣，常看到蜘蛛人懸掛在高樓外進行大樓外牆清洗或者重要檢修，工作風險高，希望透過公私協力的締結活動，讓相關從業人員有更安全保障，邁向零職災。

蔣萬安表示，在高處懸掛時，要同步進行外牆檢測、維修，透過聲音辨識、判斷哪些磁磚是空心的、容易剝落並標示等作業，這些細節對於底下的用路人是非常重要的，他藉此機會感謝所有繩索作業相關人員守護城市用路人的安危。

蔣萬安說，北市府勞檢處在2015年的時候，就創了當時全國之先，率先訂立「台北市輕質屋頂與施工架及吊籠作業通報自治條例」。在2016年後，因極端氣候變遷加上老舊大樓外牆剝落砸傷用路人事件，令各界更加關注外牆剝落的問題。2019年時勞動部也將繩索作業訂入職業安全衛生設施規則，北市府則在2021年將原條例修訂為「臺北市輕質屋頂與施工架及吊籠暨繩索作業通報自治條例」，正式把繩索作業納入到自治條例的規範中。

因北市高樓林立，老舊建物多，蔣萬安說，北市府希望能培養繩索作業的專業人士，能夠協助政府或民間進行外牆的檢測，能針對外牆容易剝落的問題，進行相關的整修維護，最重要是希望能夠打造一個職業安全的環境，減少職業災害的發生，確保所有勞工朋友還有作業人員的安全。

勞動局長高寶華表示，公私協力的結盟活動，能達到資源整合並推動各項合作服務，共創勞工、雇主及政府三贏的工作環境，提升事業單位之安全衛生管理能力，使台北市成為職安頂尖都市。

蔣萬安

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