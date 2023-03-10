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宜蘭綠博3月31日登場 林姿妙合體侯友宜邀民眾探訪

中央社／ 新北10日電

宜蘭綠色博覽會31日開幕，縣長林姿妙今天與新北市長侯友宜同台宣傳，邀請民眾探訪。今年設有縣市物產館，新北市民與學校團體只要符合條件，每人僅需新台幣100元即可入場。

林姿妙今天上午在新北市政府同台侯友宜、台中市政府農業局長張敬昌，一起宣傳將在3月31日盛大開幕的2023宜蘭綠色博覽會。

林姿妙表示，宜蘭綠色博覽會自2000年創辦至今，已成為全國知名春季大型環境教育活動，今年秉持過往環境生態保育信念，以「我們共同的未來OurCommon Future」主題，在宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區打造具有許多挑戰關卡的莎士登迷宮，有超過100個知識寶藏等待挖掘。

林姿妙說，迷宮裡有1套實境解謎遊戲、2座凱爾小迷宮、3個遊戲闖關體驗區、16個永續展館與17個「聯合國永續發展目標Sustainable Development Goals,SDGs」藏寶箱裝置藝術，歡迎民眾探訪。

林姿妙說，這次綠博同樣設有縣市物產館，新北專區將以「新北農業健康市－山海聚落」為主題，展現新北市豐富農漁產品；台中專區設置「台中農讚館」，行銷台中農特產品與對石虎等物種的生態保育成果。

侯友宜說，綠色博覽會要傳遞環境友善觀念相當重要，新北市推動環境保護、復育措施早已行之有年，積極輔導農友投入有機、友善耕種行列。

侯友宜表示，這次綠博中的新北專區，將介紹新北市特色農漁產品、重要農業政策，讓遊客了解新北特色山海物產、環境保護成果，同時會在新北縣市週期間（4月3日至4月9日），在展區內另設小農攤位、舉辦創意DIY活動，歡迎民眾共襄盛舉。

新北市政府農業局表示，新北市民與達20人以上的學校團體都可享有每人門票100元的優惠，不過市民必須在新北縣市週期間到訪才有優惠，學校團體則不限時段。至於20人以上的一般團體，則可購買假日每人200元、平日120元的優惠票。

林姿妙 綠色博覽會

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