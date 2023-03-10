板橋新海濕地下起柳絮「三月雪」 過敏族群不建議前往

春暖花開，正是出遊好季節。新北板橋的新月橋下，新海濕地裡隨風飛揚的柳絮，俏然盛開中，柳絮廊道長達1公里，賞花漫步、拍網美照，都是熱門觀賞點，附近還有大漢溪自行車道及新莊老街，新北市高灘處提醒，柳絮可能引起呼吸道的過敏，若有氣喘等呼吸道症候群者不建議前往，敏感族群也要特別注意。

高灘處長張修銘表示，新月橋下的新海一、二、三期人工濕地，步道兩側的水柳已開花結果，柳絮隨春風飛舞的浪漫，結合河濱公園跟濕地的美景，還可以跟周邊的自行車道跟新莊老街串接，賞花、賞美景、騎車運動、老街吃美食和廟宇祈福，歡迎民眾一起來春遊。

水柳性喜生長於潮濕的環境，人工濕地的濱水帶除了是散步遊憩的民眾佇留遊憩的熱門景點外，更是觀賞水柳的好地方，水柳綠葉與池畔美景交相輝映，樹下綠蔭成片，多樣的生態環境更成為紅冠水雞、大小白鷺等許多鳥類覓食及棲息的良好場所。

目前濕地水柳林已轉為嫩綠的顏色，並結出細小的絨毛，根據經驗，柳絮(楊花)將在三月至四月間開放，建議前來賞絮的民眾可從新月橋下欣賞與拍攝，適合前來感受韓愈「池上絮」詩詞中「池上無風有落暉，楊花晴後自飛飛」所述柳絮飛舞的美景。