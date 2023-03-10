經典賽／中華隊交手義大利 北市熱血球迷祭品文送1000顆蛋

WBC世界棒球經典賽開打，中華隊首戰巴拿馬吞敗，第2場賽事今晚對戰義大利。繼台北市議員李明賢等11人今天祭品文加碼550份雞排，北市熱血球迷也祭出「1000顆雞蛋」，只要打贏就免費送200份，每人5顆蛋，希望大家集氣為中華隊加油。

台北市青工總會長滿志剛表示，沒有人想輸，多年的努力就是為了在國人面前展現風采，球迷能做的就是支持再支持、應援再應援，場外努力加油我們來，球場上的事，就拜託中華英雄了。

他說，即使首場對巴拿馬的結果不如預期，中華隊今晚7點背水一戰，迎戰昨天延長賽險勝古巴的義大利，關關難過還需關關過，全民當後盾，一起為中華隊加油，直呼「就是今天，中華隊要開胡了！」

滿志剛喊話，「只要中華隊今天打敗義大利，我就發出1000顆雞蛋，每人5顆，大家一起吃蛋吃蛋。」