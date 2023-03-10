快訊

遊日入關用「Visit Japan Web」竟當機！手機1動作害的…網曝解決方法

棒球／曹錦輝是台灣天份最高的投手？郭泓志認證：比我還強

恐難領防疫險 指揮中心：3月20日起輕症不算法定傳染病

經典賽／中華隊交手義大利 北市熱血球迷祭品文送1000顆蛋

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
WBC世界棒球經典賽開打，中華隊第2場賽事今晚對戰義大利，熱血球迷滿志剛邀眾人集氣，只要打贏賽事，就送「1000顆雞蛋」。圖／取自臉書「滿志剛」
WBC世界棒球經典賽開打，中華隊第2場賽事今晚對戰義大利，熱血球迷滿志剛邀眾人集氣，只要打贏賽事，就送「1000顆雞蛋」。圖／取自臉書「滿志剛」

WBC世界棒球經典賽開打，中華隊首戰巴拿馬吞敗，第2場賽事今晚對戰義大利。繼台北市議員李明賢等11人今天祭品文加碼550份雞排，北市熱血球迷也祭出「1000顆雞蛋」，只要打贏就免費送200份，每人5顆蛋，希望大家集氣為中華隊加油。

台北市青工總會長滿志剛表示，沒有人想輸，多年的努力就是為了在國人面前展現風采，球迷能做的就是支持再支持、應援再應援，場外努力加油我們來，球場上的事，就拜託中華英雄了。 

他說，即使首場對巴拿馬的結果不如預期，中華隊今晚7點背水一戰，迎戰昨天延長賽險勝古巴的義大利，關關難過還需關關過，全民當後盾，一起為中華隊加油，直呼「就是今天，中華隊要開胡了！」

滿志剛喊話，「只要中華隊今天打敗義大利，我就發出1000顆雞蛋，每人5顆，大家一起吃蛋吃蛋。」

義大利 巴拿馬 北市

延伸閱讀

經典運彩／中華隊攻擊在水準上 就怕投手單局爆看好大分

經典賽／世界第二的中華隊慘輸巴拿馬 韓媒評：進職棒後退步

經典賽／中華隊戰義大利 藍營喊「想贏」加碼550份雞排

經典賽／用聯絡簿為中華隊加油 林冠志帶出全台最熱血班級

相關新聞

倒楣魚死上百隻 漏漆工廠面臨最高6百萬罰款

昨上午有民眾通報新北市五股區五股坑溪水色漆黑宛如黑龍江，並有超過百隻以上死魚漂浮，環保局派員巡著黑色水路往上游查緝，查獲...

「蔣萬安」抖音假帳號有5組 北市警：追查申請人資料中

台北市長蔣萬安遭冒名，抖音（TikTok）假帳號還吸引2.16萬粉絲追蹤，北市議員林延鳳指蔣被冒名3個月渾然不知。北市警...

經典賽／中華隊交手義大利 北市熱血球迷祭品文送1000顆蛋

WBC世界棒球經典賽開打，中華隊首戰巴拿馬吞敗，第2場賽事今晚對戰義大利。繼台北市議員李明賢等11人今天祭品文加碼550...

安坑輕軌下周一正式營運 5條接駁公車路線同步營運

安坑輕軌自下周一（13日）起正式營運，新北市交通局表示，安坑1線等5條接駁公車將同步正式營運，依市區公車票價一段票收費，...

2023綠博月底起跑 新北、宜蘭邀民探索「莎士登迷宮」

今年度宜蘭綠色博覽會將於本月底開幕，地點在宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區，舉辦至5月14日止。新北市侯友宜市長與宜蘭縣林姿妙縣長...

新北運用鄰里系統、社區藥局等六大資源 守護社區弱勢家庭

新北市高齡人口突破68萬大關，有17多萬名的身心障礙者，為建構在地化福利輸送網絡，新北市社會局今天以「新北關懷守護、多元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦