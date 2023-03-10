安坑輕軌下周一正式營運 5條接駁公車路線同步營運

安坑輕軌自下周一（13日）起正式營運，新北市交通局表示，安坑1線等5條接駁公車將同步正式營運，依市區公車票價一段票收費，民眾可使用1280公共運輸定期票，並享有公車、輕軌轉乘優惠，歡迎民眾多加利用。

配合安坑輕軌自2月10日起試營運，交通局協調台北客運、大都會客運、指南客運等闢駛安坑1線（二叭子植物園－台北小城）、安坑2線（黎明清境－玫瑰中國城）、安坑3線（綠野香坡－安忠路）、安坑5線（五城社區－耕莘安康院區）、安坑6線（安泰路－輕軌雙城站）等5條接駁公車提供接駁轉乘服務。

交通局表示，5條接駁公車試營運期間總服務人次達2萬4549人次，其中安坑1線搭乘人數最多，佔60%；安坑1線接駁公車除平日提供山坡社區通勤轉乘輕軌之外，假日更有不少輕軌乘客轉乘至有「安坑綠寶石」之稱二叭子植物園踏青出遊。

交通局提醒，民眾搭乘接駁公車與輕軌於一小時內享有雙向轉乘優惠，使用1280雙北公共運輸定期票也一樣適用，歡迎搭乘輕軌與接駁公車，利用轉乘優惠享受公共運輸帶來的便捷。