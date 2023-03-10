倒楣魚死上百隻 漏漆工廠面臨最高6百萬罰款
昨上午有民眾通報新北市五股區五股坑溪水色漆黑宛如黑龍江，並有超過百隻以上死魚漂浮，環保局派員巡著黑色水路往上游查緝，查獲污染源為位於民義路巷內的金屬表面處理業者，因漆料貯存設施故障，溢流到溝渠後再匯流至五股坑溪，導致溪水一片漆黑。環保局除依違反水汙染防治法告發，最高可處600萬元罰鍰，今再派員督導業者清理河道。
環保局說明，昨日11時許接獲通報後，稽查員前往五股坑溪查緝，現場溪流水色混濁，取樣快篩檢測水質，pH值為7.35，水溫為19.9℃，雖未發現重金屬反應，但有機質含量較高，稽查員判斷受到外部物質汙染，沿混濁水色一路往上游查察，發現汙染源為位於民義路巷內的金屬表面處理業者，因設施破損漆料外溢而汙染五股坑溪，稽查員以違反水污染防治法告發，最重將處600 萬元罰鍰。
環保局表示，漆料恐造成河川溶氧量及自淨能力降低，對水生生物亦有不良影響，稽查員現場已採水送驗，待檢驗結果出爐依法辦理。目前業者已將廠內貯存設施止漏並清理，環保局並調度防堵設施處理以避免污染物擴散，並限期業者於3日內完成河道內污染物清除工作。
業者則稱昨日一早員工來上班赫然發現，漆料儲存設施故障，漏了滿地漆料，立刻開始清理，後來仔細一查才知是因為8日夜間突然斷電，設備自行重啟時壓力突增導致外殼破損，造成汙染感到非常抱歉，將盡全力配合改善。
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