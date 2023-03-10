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2023綠博月底起跑 新北、宜蘭邀民探索「莎士登迷宮」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙今再次同台，推廣月底開始的綠色博覽會。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙今再次同台，推廣月底開始的綠色博覽會。記者李定宇／攝影

今年度宜蘭綠色博覽會將於本月底開幕，地點在宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區，舉辦至5月14日止。新北市侯友宜市長與宜蘭縣林姿妙縣長今再次同台，本次綠博設有縣市物產館，新北專區將以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，展現新北市豐富的特色農漁產品，新北市長侯友宜表示，新北一起推動綠色博覽會，持續生態保育及資源永續。

林姿妙表示，宜蘭綠色博覽會自2000年創辦至今，已成為全國知名的春季大型環境教育旗艦活動。今年度宜蘭綠色博覽會秉持過往的環境生態保育信念，以「我們共同的未來」為主題，打造一座具有許多寓教於樂挑戰關卡的「莎士登迷宮」，其中蘊含超過一百個「既能滿足當代的需要，同時又不損及後代需要」的知識寶藏，期盼遊客一起來挖掘，深入瞭解「聯合國永續發展目標SDGs」，以及永續未來生活情境。

侯友宜表示，綠色博覽會要傳遞的「環境友善觀念」相當重要，新北市推動環境保護、復育措施早已行之有年，積極輔導農友投入有機、友善耕種行列，目前新北市有機、友善耕作面積已達534公頃，並有57家農場取得綠色保育標章認證。去年開始，更首創「新北山海造林計畫」，目標由山到海增加藍綠碳匯，計劃每年種植4萬株樹木、復育500株珊瑚，讓新北真正落實人與自然環境和諧共存。

侯友宜說，今年新北市在縣市物產館裡設置新北專區，以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，介紹新北市特色農漁產品、重要農業政策，讓遊客瞭解新北特色山海物產、環境保護成果，同時會在新北縣市週期間，在展區內另設小農攤位、舉辦創意DIY活動，歡迎民眾共襄盛舉。

新北市為優惠新北市民及團體，凡設籍於新北市者在新北縣市週期間(4月3日至4月9日)，或達20人以上之學校團體，可比照宜蘭縣民，門票只需100元。另針對購票人數達20人以上之一般團體，可購買假日200元、平日120元的優惠票。

2023宜蘭綠色博覽會官網：https://2023.yilangreenexpo.campaign.tw/

今年新北市在縣市物產館裡設置新北專區，以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，介紹新北市特色農漁產品、重要農業政策。記者李定宇／攝影
今年新北市在縣市物產館裡設置新北專區，以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，介紹新北市特色農漁產品、重要農業政策。記者李定宇／攝影
今年度宜蘭綠色博覽會將於本月底開幕，地點在宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區，舉辦至5月14日止。記者李定宇／攝影
今年度宜蘭綠色博覽會將於本月底開幕，地點在宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區，舉辦至5月14日止。記者李定宇／攝影

宜蘭 綠色博覽會

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