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六都市長聲量最高 蔣萬安：市府團隊非常優秀

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席北市勞檢處與繩索作業同業締結安全伙伴記者會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席北市勞檢處與繩索作業同業締結安全伙伴記者會受訪。記者楊正海／攝影

縣市長去年12月25日上任，即將滿3個月，根據最新的六都市長聲量及好感度民調，蔣萬安聲量最高，但好感度的部分只有排名第四。 蔣萬安上午出席北市勞檢處與繩索作業同業締結安全伙伴記者會受訪指出，市府團隊每位同仁都非常優秀，就是積極的全力拼市政。

蔣萬安說，他一上任其實就展現一個解決問題、見劍及履及的態度，不管是市民朋友關心的大巨蛋、內湖的交通、都市更新、捷運的興建，包括東環段和南、北環段等，這些都是整個市府團隊大家共同努力持續往前邁進的方向。

蔣萬安被問到，近來黑道高調辦春酒，警方的掃蕩決心？蔣萬安說，昨天他已經表達絕對不容許黑道肆意橫行，也已經要求台北市警察局積極針對這些違法犯罪的行為加以強力執法，這是北市展現決心，而且用實際的行動來告訴市民。

另外，蔣萬安晚上將參加直播派對，為經典賽中華隊加油，蔣萬安說，晚上也會到北市體育局跟民間企業合辦的直播派現場，跟所有球迷幫中華隊加油，所有關心棒球，還有經典賽事的朋友，都歡迎在周五小周末的晚上一起到直播派對來為中華隊加油。 透過觀看直播，一起為所有選手集氣。

蔣萬安

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