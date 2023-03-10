蔣萬安遭冒名！2萬粉絲「抖音」帳號是假的

大陸抖音（TikTok）資安爭議延燒，台北市長蔣萬安有著2.16萬粉絲的帳號卻傳出是假的，北市議員林延鳳指蔣遭冒名3個月渾然不知，經她提醒才曉得，市府竟拖到8日報警，讓這位冒牌貨繼續逍遙法外，顯見對網路詐騙、假訊息與資安管控有所疏漏，呼籲警察局趕緊找出藏在「假蔣萬安」背後的幕後黑手。

民進黨議員林延鳳表示，以＠wanan.chiang為帳號且有蔣萬安大頭照與姓名的抖音帳號，去年12月11日開始更新各種蔣萬安的短影音，吸引2.16萬粉絲追蹤，按讚數更達13萬，讓她一度以為是官方帳號。

林延鳳懷疑蔣萬安不顧資訊局警告，3月3日以「蔣市長還要用抖音嗎？」提出書面質詢，市府9日回函稱「蔣萬安市長並無開設抖音帳號，該帳號係外界不明人士假蔣市長名義所為，本府已向警察局報案。」

她質疑，市府這種後知後覺、「無要無緊」的態度，如果讓這位「假蔣萬安」在外透過私訊招搖撞騙，甚至取得多數網友信任後，用AI或「Deepfake」假冒市長上傳影片，發布市政假消息，市民若因此受害，誰來負責？

林延鳳提到警方回應，蔣萬安的抖音假帳號有5組之多，礙於抖音屬中國設立網站，無調閱機制窗口，只能檢舉下架。她擔心抖音將成為中國企圖影響明年總統大選之破口，成為2020年「中國介選」捲土重來的武器。

她認為，蔣萬安作為市長，既然深受其害，應當更加嚴謹看待、有所作為，要從「受害者」變成「除害者」。呼籲警察局應對該案提出專案報告，加速找出藏在「假蔣萬安」背後的幕後黑手，並對此類假冒他人帳號，已涉刑事不法案件列專案嚴查。

林延鳳表示，正值世界各國都對「抖音」存有疑慮，美國參議院更有跨黨派議員提案授權政府得禁用「抖音」之際，我國政府不分中央或地方，都應當正視其背後之資安、國安，甚至「資訊戰」之疑慮。