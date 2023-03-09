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67歲長者板橋走失多日 議員、警民跨區合作三重尋回

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北議員黃淑君、顏蔚慈協助走失長者順利回家。圖／黃淑君提供
新北議員黃淑君、顏蔚慈協助走失長者順利回家。圖／黃淑君提供

新北市板橋區一名67歲長者在2月28日前後走失，家屬心急如焚報警，卻因該長輩沒攜帶任何通訊設備，專走巷弄，調閱監視器困難，只知道長輩走到新莊及三重區。新北議員黃淑君說，得知消息後便發文請網友協助，也請議員林秉宥、顏蔚慈協助分享，最後有三重網友發現長輩身影，讓長輩順利回家。

黃淑君說，因長輩走失家屬心急如焚，每天騎車搜尋，卻遍尋不著，雖有報警協助，但是因為長輩沒有攜帶任何通訊設備，專走巷弄，調閱監視器困難。警方最後調閱監視器後，發現長輩曾步行到新莊區及三重區，自己便臉書發文請網協助，並請該選區的議員幫忙。

顏蔚慈說，接獲訊息時便立即轉發，當天傍晚便收到莊姓網友留言指發現長輩身影，莊姓網友也通報110請求警方協助，而三重派出所派員協助比對，確認就是走失長輩。

黃淑君、顏蔚慈指出，因為大家的通力合作，讓警力、民力跨區支援，讓長輩順利回家，也呼籲市民應注意家中長輩，在身上攜帶愛心手鍊，讓憾事不再發生。

監視器

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