企業捐輔聽器助新北長輩 補教業關懷偏鄉兒童

愛心資源湧入新北市府，皇鋒通訊今天捐贈130台輔聽器，造福偏鄉聽損的長輩，以改善聽力；新北補教協會則捐贈購書款與微距寬屏投影機，提供課後照顧據點的弱勢兒童教學資源。

市府社會局傍晚表示，社會局副局長許秀能和石碇區長劉彥伯今天代表受贈仁寶電腦旗下皇鋒通訊公司捐贈的130台輔聽器，將免費贈給三重區和石碇地區有需求的弱勢長輩。

仁寶電腦營銷室處長陳柏州透過新聞稿表示，健保署統計，國內60歲以上被診斷有聽損者6萬多人，聽力退化造成長輩無法與人順利溝通，認知功能退縮，甚至導致失智症，盼透過輔聽器減緩退化。

陳柏州說，感謝許潮英慈善基金會媒合，輔聽器能將環境聲音放大，適合輕、中度聽損者，有別於醫療器材的助聽器，可隨著長輩需要，手動操作控制大小聲，讓長輩更清晰聽見聲音，增進與人的互動。

許秀能表示，新北市老年人口突破68萬人，透過實地訪查關懷，若發現經濟弱勢的長輩有聽力困擾，經評估後即免費提供輔聽器，以改善聽力。

另外，新北市補習教育事業協會今天捐贈新台幣16萬元購書款及18台微距寬屏投影機，將提供給「小衛星課後照顧據點」運用，以購置學童所需的教材，投影機分享教學資訊補充教學資源。

協會理事長陳臣偉也以新聞稿表示，感謝社會局兒童少年福利科的媒合，集結會員力量一起幫助孩子，使資源可挹注真正需要的地方，讓弱勢家庭的孩子，下課後受到良好的課後照顧，讓他們都可快樂學習。

好巢社區兒少福利推展協會社工督導林詩潔表示，小衛星課後照顧據點的孩子，來自不同的學校與年級，因教科書版本多元，將使用善款購買評量，也讓老師透過投影機輔助，提高孩子的關注力。