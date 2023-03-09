三鶯捷運周邊成交通夢魘 卓冠廷提三階段改善
新北市鶯歌鶯桃路一帶因捷運三鶯線工程施工，狹窄道路被施工圍籬擋起來後變得更窄，工程延續四年餘居民通行不便又危險。新北市議員卓冠廷今日上午與鶯歌永吉里長林茂哲及新北市府各局處沿線會勘，要求三階段先完成人行道規劃後，將沿線電桿下地，最後完成沿線人行道設置。
卓冠廷說，該路段工程大幅影響通勤通學安全，原定規劃九月份才完成該路口捷運墩柱兩側工程，應考量民眾便利性及安全性加速進行，並於暑假結束前完成。捷運局三鶯工務所也表示，該段工程正在安排中，也允諾將加速進行，並提早在今年八月份正式完成拆除圍欄。
卓冠廷表示，鶯桃路長久以來道路狹窄、兩側巷道又多，近兩年來A2、A3交通事故頻傳，來現場會勘前幾天才接到民眾陳情左轉遭撞。卓冠廷也現場要求交通局及鶯歌區公所，針對事故好發的巷口研議標線及號誌的改善作為，同時也要求三峽分局於通勤時間協助加駐人力維護道路安全。
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