北市動物之家新建計畫 今審議通過可望2026年完工

台北市動物之家使用逾20年，因收容空間不足且老舊不堪而規劃重建，新建計畫因前市府認為地下垃圾處理費而延宕，新方案納入私有土地遭地主反對。蔣萬安選前喊出推動盡速動工政見，北市都委會今天審議該案，動保處提出不納私地方案，全體委員均無異議，主席李四川裁示照案通過，也讓動物之家新建工程終於有眉目。

動物之家目前的臨時建物位在內湖區潭美街，1999年成立迄今，收容空間不足且建物老舊，因此規劃原址重建以擴增空間。新建計畫因前市長柯文哲認為追加2億多元地下垃圾處理費太貴而擱置，市府新方案規劃中繼園區並於去年5月成立，再將原址拆除，重建2棟地上4層、無地下室建物。

該用地屬於農業區，建物限高7公尺，得依都市計畫變更程序成機關用地，占地面積共1.2公頃，99.88%為市有土地，其中14平方公尺的133地號屬於私有土地，共有16名地主持有。

然而，北市都委會去年12月討論變更地目，地主反對納入，還派員出席會議表達意見，會議主席、前副市長彭振聲裁示動保處向地主說明優劣，確認是否要納入或排除。

考量都市計畫完整性，動保處逐一向地主拜訪，惟多數地主認為無必要性，加上北市府欲徵收市民土地財產，已牴觸最小侵害性，不符比例原則，因此反對該案。

基於時程急迫性、地主意願，以及工程範圍不納133地號並不影響新建工程等評估，動保處採納陳情意見，建議踢除方案，不納入133地號，維持農業區，其餘範圍變更為機關用地。北市都委會今審議，出席委員均無意見，由首次主持會議的主席、副市長李四川裁示照案通過。

動保處副處長翁綉雯表示，該案曾於2021年招標、隔年流標，至今空轉1年，新方案已於1月向市長蔣萬安報告，他也支持原地新建方案並要求加速辦理，以達友善收容，如今全案通過是重大進展，後續經內政部都委會審議過即完全定案，預計明年招標、動工，可望於2026年7月完工。