教育國際化 樟樹實中與越南IGC教育集團簽MOU合作

隨著全球疫情解封、國境開放，學校也重啟實體國際交流教育合作，新北市立樟樹國際實中持續推動國際教育交流合作，推展技職教育國際化，越南IGC教育集團來到樟樹國際實中，簽訂ＭＯＵ教育交流合作，並且締結姊妹校。

透過教育部及新北市政府教育局牽線媒合越南IGC教育集團與樟樹國際實中洽談教育交流合作，總部位於胡志明市的IGC教育集團，旗下共有25所教育機構，包括幼兒園、小學、國中、高中及職業訓練中心，擁有完整的教育體系，提供學生高品質的教學環境及雙語系統。

IGC教育集團在執行長Duong Thuc Linh女士的率領下，一行人親赴樟樹國際實中交流參訪，席間兩校針對教育合作分享溝通，也各自進行學校簡介，新北市教育局張明文局長特別以視訊的方式，參與簽約活動線上致詞，給予雙方在跨國教育合作上的努力支持肯定。

接著由樟樹國際實中校長陳浩然和IGC教育集團執行長簽訂MOU合作備忘錄締結姊妹校，並且互贈紀念品，接下來兩校將進行互訪及視訊教學分享，培養學生們的國際觀。

樟樹國際實中校長陳浩然表示，日後，兩校將就備忘錄中簽訂的合作內容，以線上課程開始，逐步實踐涵蓋雙方教師學生交換、共同研究活動、參與研討會及學術會議、刊物出版、學術內容及其他資訊交流、特定短期學術計畫、教職員發展方案、跨國合作專案共創發表等範疇，提供網路與實體交流機會，增進對不同國家及文化的認識，分享資源合作共創，拓展學生國際視野、提升國際素養與國際競爭力，一同攜手為學子們擘劃美好的學習藍圖。