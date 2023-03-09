少子化持續衝擊 陳德華：私校差異化贏得競爭力

技職教育學會理事長陳德華今天表示，若公立學校招生規模不變，未來幾年，少子化衝擊將持續影響國內教育，私立學校建立差異化、優質化的特色，才是贏得家長信賴的競爭力關鍵。

新北市府教育局今天舉辦「淬鍊經典教育行政大師講座」，邀前教育部政務次長陳德華，以「私校永續與創新經營」為題，與35所私立學校校長與談。

教育局新聞稿表示，陳德華也曾任教育部青年發展署署長、國家運動訓練中心董事長，長期致力高等教育、深耕技職教育，行政資歷與實務經驗豐富完整。這次講座，希望在少子化的浪潮下，優化教育品質。

教育局說，因應私立學校經營趨勢的轉變，陳德華引用統計數據說明，若公立學校的招生規模不變，少子化對國內教育的影響，未來將會持續。私立學校的競爭力關鍵是差異化、優質化，彰顯私校特色以獲家長的信賴。

陳德華說，私校的財源管控及開拓，也將影響學校的永續經營。只有洞察教育趨勢，掌握創新的經營，才能與親、師、生共創優質校園。

穀保家商校長嚴英哲表示，近年來，學校積極申請建教合作班與實用技能班，並發展各群科特色，與鄰近的學校明顯區隔，這就是「差異化」的經營方向。未來將整合資源健全學校體質，讓學生得以適性發展。

教育局表示，公私立學校都是培育人才的搖籃，新北市發布「私立高中學校永續發展指引」手冊，提供13項策略、對應法規及具體流程，帶動私校發展、打造自身教育品牌，也讓學生可以在地就學。