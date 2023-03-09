過馬路車多危險 汐止基河自行車道斷點要改善

汐止社后橋旁的基隆河自行車道，一直以來，因為沒有串聯，造成民眾運動休閒很不方便，因為，中興路上車子很多，過馬路也危險，所以，今(9)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，希望能夠從抽水站下將步道串聯起來。

中興里長蔡振國說，長長的基隆河自行車道每天很多人散步或是騎腳踏車，不過，騎自行車到了中興路口就得先出步道過馬路，尤其中興路車子很多，一台接一台，過馬路實在不容易也不安全，所以，就希望能將社后橋兩邊的步道串聯起來，建議能夠從橋旁的抽水站底下做串聯，讓騎車或是因為旁邊就是北峰國小，學生上放學也可以走，比較安全。

新北市議員張錦豪表示，基隆河自行車道常常遇到一些橋面，因為以前的設計並沒有辦法直接從橋下穿過去，必須走到馬路上，尤其在中興路因為出了步道必須走在馬路上增加危險性，所以，今天找了市府高灘處、十河局一起研議，是不是可以將步道在穿越橋的時候可以有比較安全的步道可以串聯，另外，學童要到北峰國小上放學也能走。

張錦豪指出，一個月內請相關單位研議出方案，之後再開審查會看那個方案最好，希望今年就能發包執行，將這個基隆河自行車步道的斷點銜接起來，社后橋是第一個階段，未來希望將基隆河步道沿線還存在的幾個斷點，像是汐萬路也是類似的問題，會一一克服改善。