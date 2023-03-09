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雙溪行動玩具車好好玩 阿公阿嬤重拾兒時記憶

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
新北市玩具銀行-行動玩具車到雙溪區南天宮，阿公阿嬤從玩遊戲中，看見他們的笑顏與不老的心。圖／觀天下有線電視提供
新北市玩具銀行-行動玩具車到雙溪區南天宮，阿公阿嬤從玩遊戲中，看見他們的笑顏與不老的心。圖／觀天下有線電視提供

今(9)日雙溪區公所媒合新北市玩具銀行-行動玩具車到南天宮，結合行動式文康車和雙溪衛生所健康促進活動，來與阿公阿嬤玩樂，多元的活動除了加強長者強健肌耐力、智慧力更推廣銀髮族健康生活概念，讓長輩重拾健康與價值，藉由各項活動的參與走出家門，一起與大家健康大步走，走出健康與快樂。

說起玩具，一般人總是聯想到小孩，很少人會想到老人，可是就有這麼一個行動玩具車，他們不僅帶玩具給老人玩，還帶領老人玩遊戲，為老人製造歡樂，他們就是隸屬於「台灣玩具圖書館協會」的「玩具銀行」。玩具銀行服務人員把氣氛帶動起來後，便指導阿公阿嬤玩他們從玩具銀行總部帶來的許多玩具。這些玩具，有的是益智的、有的是訓練手指靈活度的，還有的是訓練手眼協調或者人際合作互動能力的，琳瑯滿目，在這些阿公阿嬤的臉上，看到的盡是活力與歡樂。

雙溪區區長林銚傑表示，希望藉由各項活動，能提供長者交誼和聯絡感情的場所，同時也鼓勵長者和周遭社區居民可以善用俱樂部的體健和休閒設施，參與各項活動交流感情，讓生活更多彩，身心靈更健康。更希望透過今日文康車巡迴服務、玩具銀行活動喚起舊時的記憶，回味小時候童年歲月點滴，除了找回熟悉感，更希望透過玩樂能訓練長者反應及協調能力，而最重要的是看見老人家從玩遊戲中，看見他們的笑顏與不老的心。

新基里里長蘇虹如說，多元的活動除了加強長者強健肌耐力、智慧力更推廣銀髮族健康生活概念，包含飲食、人際關係及生活習慣等，讓長輩重拾健康與價值，更希望長輩能藉由各項活動的參與走出家門，一起與大家健康大步走，走出健康與快樂。

阿嬤 銀髮族

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