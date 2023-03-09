締結姐妹市35年 石門區與日本美浜町視訊交流

石門區公所與日本福井縣美浜町締結姊妹市，今年即將邁入第35年，每年都會交流互訪的雙方，近3年來因疫情關係，沒有進行實體的交流活動，而今年則是以視訊交流的方式來相見歡，維繫雙方友誼，也希望疫情能盡快過去，雙方都期待能見到彼此的那一天到來。

石門區長曾明華表示，近3年受COVID-19疫情影響，互訪交流也已暫停3年，擔憂疫情將會影響雙方無法持續實體交流，今年公所也決定與美浜町採視訊交流方式以延續兩方情感與交流，期盼雙方的深厚友誼能不受疫情影響，而往年每年也都有學習交流的石門實中，今年也一樣以視訊方式，與美浜中學的學伴來交流問候。

石門實中校長林秀足說，多年來成功的交流成果得來不易，需要雙方努力的經營維持，而國際性的交流也讓雙方學生學習國際禮儀與瞭解雙方不同的歷史文化與生活習慣，也使石門實驗國中師生能有機會與國際接觸並交流，拓展國際視野也增廣見聞。