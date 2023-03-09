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瑞芳保安宮銀髮共餐銅板價 各界慷慨解囊贊助

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區大寮保安宮共餐依然維持銅板價，各界有錢出錢有力出力，讓大寮長者共餐每每都超豐盛。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區大寮保安宮共餐依然維持銅板價，各界有錢出錢有力出力，讓大寮長者共餐每每都超豐盛。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區大寮保安宮瑞芳宮廟開辦銀髮俱樂部的先例，銀髮共餐開辦至今已有七年的時間，即使現在物價飛漲，但保安宮共餐依然維持銅板價，每周一次三個月僅收三百元，也因為開辦穩定加上榮譽主委的好人緣，因此長期皆有各界有錢出錢有力出力，讓大寮長者共餐每每都超豐盛。

放眼望去牆上菜單不管是雞肉還是魚，青菜等等應有盡有，但是全部都是各界贊助，也看得出保安宮因為開辦共餐有口碑，再加上榮譽主委的好人緣，長期都有人贊助各式菜色，榮譽主委也不時自掏腰包為共餐加菜，讓長輩吃得豐盛又健康。

保安宮榮譽主委陳建川說，開辦銀髮共餐最重要的是希望長者走出家門來一起吃飯，即使現在物價上漲，但始終維持向長者收費採三個月一次，一次收取三百元，換算下來一餐只要銅板價就能吃飽飽，每周共餐都有各界又是送菜又是水果等等，讓共餐穩定進行不斷炊，感謝長期關心保安宮共餐並贊助的好朋友們。

共餐志工說，開辦七年下來，她也參與這麼久的時間，自己還有能力時就來幫忙共餐事宜，可以為地方盡一點心力自己也覺得很開心，而且長期也有各界贊助各式菜色，真的很感謝他們的慷慨解囊。

保安宮 瑞芳

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