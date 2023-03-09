陳建仁上任後首次到新北 侯友宜對租金補貼提出「小建議」

行政院長陳建仁、新北市長侯友宜今天到新北林口世大運選手村社宅視察，致詞時侯友宜說有個「小請求」，在租金補貼及自用住宅貸款補助，希望陳建仁特別關注，不要讓中央美意無法執行。陳建仁則說，謝謝侯友宜反映，還提1200通勤月票，要謝謝新北市府。

侯友宜指出，他有個小小報告與請求，租金補貼與中產以下的自用住宅貸款戶，都是中央美意，但要做到更落實，要考量城鄉差距、家戶所得，以及市場房屋價格，讓他們真正受到照顧，是資源分配均勻，新北幅員遼闊，就像台灣一樣，在都市型態能不能用這樣的方式，偏鄉更不用講，差距很大。

侯友宜說，他特別請陳建仁關注，不要讓這議題變成中央好意，但在執行上變成落差太大做不到，所以在資源平均分配過程中，希望速速了解聲音，因為這都是市民反映，他只不過是藉機跟陳建仁報告，讓資源分配更細膩到位。

侯友宜說，也謝謝陳建仁第一次來新北就看社會住宅，歡迎常常來，新北希望中央多多支援，因為新北市是人均預算最低的六都城市，拜託陳建仁來，有沒有給資源是一回事，給他們關心支持，行政效率也可以替代資源。