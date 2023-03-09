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陳建仁上任後首次到新北 侯友宜對租金補貼提出「小建議」
行政院長陳建仁、新北市長侯友宜今天到新北林口世大運選手村社宅視察，致詞時侯友宜說有個「小請求」，在租金補貼及自用住宅貸款補助，希望陳建仁特別關注，不要讓中央美意無法執行。陳建仁則說，謝謝侯友宜反映，還提1200通勤月票，要謝謝新北市府。
侯友宜指出，他有個小小報告與請求，租金補貼與中產以下的自用住宅貸款戶，都是中央美意，但要做到更落實，要考量城鄉差距、家戶所得，以及市場房屋價格，讓他們真正受到照顧，是資源分配均勻，新北幅員遼闊，就像台灣一樣，在都市型態能不能用這樣的方式，偏鄉更不用講，差距很大。
侯友宜說，他特別請陳建仁關注，不要讓這議題變成中央好意，但在執行上變成落差太大做不到，所以在資源平均分配過程中，希望速速了解聲音，因為這都是市民反映，他只不過是藉機跟陳建仁報告，讓資源分配更細膩到位。
侯友宜說，也謝謝陳建仁第一次來新北就看社會住宅，歡迎常常來，新北希望中央多多支援，因為新北市是人均預算最低的六都城市，拜託陳建仁來，有沒有給資源是一回事，給他們關心支持，行政效率也可以替代資源。
陳建仁表示，房租津貼部分，謝謝侯友宜反映意見，會回去認真了解，這次也真的是來認真改進，住的問題與負擔解決了，但還有一件事要謝謝新北市政府，就是北北基桃通勤月票，現在只要1200元可以住在新北，到台北上班，公共運輸通勤月票可以使住宅選擇更加廣泛，大家可以在台北上班，住在新北桃園或其他地方，這就是中央地方透過住宅方便的公共運輸月票，可以使年輕人更有打拚的信心，也更有買房信心。
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