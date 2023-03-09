快訊

股民狂喜！陽明海運去年獲利達1,806億元創新高 配發股利20元

島不大…地毯式搜索金門士兵仍失聯 父親抵二膽島協尋

3月20日起輕症確診者改「0+N」 勞保傷病給付沒得領了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳建仁上任後首次到新北 侯友宜對租金補貼提出「小建議」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
行政院長陳建仁、新北市長侯友宜今天到新北林口世大運選手村社宅視察。記者江婉儀／攝影
行政院長陳建仁、新北市長侯友宜今天到新北林口世大運選手村社宅視察。記者江婉儀／攝影

行政院長陳建仁、新北市長侯友宜今天到新北林口世大運選手村社宅視察，致詞時侯友宜說有個「小請求」，在租金補貼及自用住宅貸款補助，希望陳建仁特別關注，不要讓中央美意無法執行。陳建仁則說，謝謝侯友宜反映，還提1200通勤月票，要謝謝新北市府。

侯友宜指出，他有個小小報告與請求，租金補貼與中產以下的自用住宅貸款戶，都是中央美意，但要做到更落實，要考量城鄉差距、家戶所得，以及市場房屋價格，讓他們真正受到照顧，是資源分配均勻，新北幅員遼闊，就像台灣一樣，在都市型態能不能用這樣的方式，偏鄉更不用講，差距很大。

侯友宜說，他特別請陳建仁關注，不要讓這議題變成中央好意，但在執行上變成落差太大做不到，所以在資源平均分配過程中，希望速速了解聲音，因為這都是市民反映，他只不過是藉機跟陳建仁報告，讓資源分配更細膩到位。

侯友宜說，也謝謝陳建仁第一次來新北就看社會住宅，歡迎常常來，新北希望中央多多支援，因為新北市是人均預算最低的六都城市，拜託陳建仁來，有沒有給資源是一回事，給他們關心支持，行政效率也可以替代資源。

陳建仁表示，房租津貼部分，謝謝侯友宜反映意見，會回去認真了解，這次也真的是來認真改進，住的問題與負擔解決了，但還有一件事要謝謝新北市政府，就是北北基桃通勤月票，現在只要1200元可以住在新北，到台北上班，公共運輸通勤月票可以使住宅選擇更加廣泛，大家可以在台北上班，住在新北桃園或其他地方，這就是中央地方透過住宅方便的公共運輸月票，可以使年輕人更有打拚的信心，也更有買房信心。

行政院長陳建仁、新北市長侯友宜今天到新北林口世大運選手村社宅視察。記者江婉儀／攝影
行政院長陳建仁、新北市長侯友宜今天到新北林口世大運選手村社宅視察。記者江婉儀／攝影

陳建仁 侯友宜 租金補貼 公共運輸 社會住宅

延伸閱讀

水情吃緊 陳建仁：降雨不確定性仍高 盼民眾配合抗旱

2020年批韓國瑜 湧蓮寺主委陳宏昌現力挺侯友宜選總統

新北市議長、里長都拱選總統 侯友宜：一起並肩作戰

侯友宜「兩岸和外交能力」頻遭質疑 媒體人曝1關鍵：別小看他

相關新聞

樹林之寶？傳挖出價值上億元千年神木 工地主任回應了

位在新北市樹林區復興路上的米蘭敦美建案，為去年動工的建案，日前有民眾拍到該工地挖出一顆長約30公尺、直徑3公尺巨木，網友...

質疑濫捕浪犬 動保團體與新北動保處達成3共識

新北市三重區二重疏洪道2月底發生一起流浪犬攻擊事件，導致婦人身體多處傷口。2隻流浪犬遭動保處帶回，但動保團體認為這兩隻並...

陳建仁上任後首次到新北 侯友宜對租金補貼提出「小建議」

行政院長陳建仁、新北市長侯友宜今天到新北林口世大運選手村社宅視察，致詞時侯友宜說有個「小請求」，在租金補貼及自用住宅貸款...

昔被戲稱「北市第一爛古蹟」…草山御賓館將重生 今修復動工

草山御賓館在1998年被指定為直轄市定古蹟，今日辦理修復工程動工典禮，由於建物位於陽明山建物飽受硫磺與溼氣侵蝕，還遭文資...

傳遞追思祭祖零距離 北市納骨塔設「時空郵筒」

清明節將至，北市殯葬處將在陽明山及富德納骨塔兩處廣場設置「時空郵筒」，前來掃墓的民眾可以在現場領取明信片，寫下對先人的追...

蘆洲16.6億湧蓮寺大樓動土 2026年3月完工

新北市蘆洲區湧蓮寺慈善公益大樓今日舉行動土典禮，全案斥資6億6000萬元，預計2026年3月完工，將解決蘆洲地區長期以來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦