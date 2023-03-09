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九份紅燈籠祭襯托悲情城市 觀光人潮增加逾5成

中央社／ 新北9日電

新北市府今天表示，受「九份紅燈籠祭」與電影「悲情城市」重返大銀幕，帶動九份國內外觀光人潮增加超過5成。除提燈籠夜遊必拍的豎崎路，也隱藏無耳茶壺山等網美熱門打卡點。

新北市府觀光旅遊局下午表示，電影「悲情城市」取景地點位於瑞芳九份，時隔33年在大螢幕重新上映，吸引大批國內外遊客造訪九份，也讓九份紅燈籠祭活動增添人潮。

觀旅局官員接受中央社記者電訪時表示，九份觀光人潮回流除燈籠祭活動、電影上映外，COVID-19疫情舒緩也是重要因素。比起九份紅燈籠祭活動前相比，人潮增加5成以上，尤其，夜晚的國內外遊客人次大幅增加。

日前在九份老街觀光的萬先生轉述一家茶樓員工的說法表示，「已經3年沒看過這種盛況」；萬先生觀察，仍以日本、韓國、香港、東南亞的旅客居多，外國觀光客約7成，台灣遊客人數約3成。

萬先生說，九份老街豎崎路很夯的茶樓外面，傍晚候位遊客大排長龍，離開時，須鑽過密不透風的人群；不過，晚上7時許，豎崎路以外的不少商家，早早就準備拉下鐵門休息了。

觀旅局說，瑞芳區有山城、海景及豐富礦業史，也隱藏許多網美的熱門打卡點，包括報時山步道有「全台最短最美看海步道」美名，可輕鬆抵達觀景平台，適合親子出遊。

觀旅局說，金瓜石地質公園的特色是，本山礦場石頭陣，及開鑿挖礦的痕跡，見證金瓜石的黃金歲月。登上無耳茶壺山可以俯瞰陰陽海、浪漫公路及廣闊的基隆山，將東北角美景盡收眼底。

觀旅局說，白天暢遊九份周邊景點後，回到老街除遊客必拍的豎崎路，在五番坑公園、金山巖等地還有九份紅燈籠祭活動特設的打卡裝置，租借旗袍走在古色古香的建築、懷舊的街道與各式燈籠，拍出打卡美照，彷彿穿越時空回到舊時歲月。

觀光旅遊局表示，「鼓仔燈」是以細竹或鐵絲做成鼓形的骨架，外表糊上紗或紙、塑膠，以蠟燭或電燈為光源，提在手上或掛在屋簷下照明、裝飾。九份越夜越美麗，沿途掛滿紅燈籠的石梯街道，獨具特色。

燈籠祭將在山城展至3月26日止，觀旅局說，特別製作「鼓仔燈」傳統紙燈籠，期望營造九份獨有提燈賞山城美景新體驗，復刻版「九份鼓仔燈」可在老街店家購買，提燈穿梭巷弄、欣賞石階巷道美景並祈福。

九份 老街

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