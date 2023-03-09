快訊

股民狂喜！陽明海運去年獲利達1,806億元創新高 配發股利20元

島不大…地毯式搜索金門士兵仍失聯 父親抵二膽島協尋

3月20日起輕症確診者改「0+N」 勞保傷病給付沒得領了

北市5計程車服務站可免費充電動車

中央社／ 台北9日電

北市公共運輸處今天表示，今年已完成5處電動計程車快充設施，並提供駕駛免費充電服務；而服務站也提供法律、理財、健康諮詢，減輕駕駛負擔。

公運處新聞稿表示，北市目前掛牌登記電動計程車約230輛，已於民國110年11月全國首創於大直計程車服務站，啟用電動計程車快充設施，經統計111年使用情形穩定成長，12月總充電時數較1月成長近3倍。

為鼓勵計程車駕駛改用電動計程車，於北市5處計程車服務站全面完成電動計程車25KW快充設施，原則每次提供1小時免費充電，充電1小時約可行駛150公里，約等同1日營業的7成需求，後續視使用狀況，評估收費期程及費率。

另外，為強化各項照顧計程車駕駛的措施，計程車服務站今年免費提供法律諮詢扶助、金融財務諮詢講座、健康衛教等3項服務，共計39場次，幫助駕駛改善現況問題。

公運處說，計程車服務站內提供如廁、沐浴、休息、飲水、電視、血壓量測、3C產品充電、借用救車行動電源、胎壓打氣機及免費停車2小時等服務設施，希望能給駕駛朋友們更好的休息環境及服務。

計程車 北市

延伸閱讀

影／小黃運將當車手日領319萬 扶手、後座保險箱塞滿錢

傳遞追思祭祖零距離 北市納骨塔設「時空郵筒」

罰不怕！北市公布酒駕累犯 黃男被抓4次累罰27萬

北市警局數位科技戰情中心今成立 蔣萬安揭牌

相關新聞

樹林之寶？傳挖出價值上億元千年神木 工地主任回應了

位在新北市樹林區復興路上的米蘭敦美建案，為去年動工的建案，日前有民眾拍到該工地挖出一顆長約30公尺、直徑3公尺巨木，網友...

陳建仁上任後首次到新北 侯友宜對租金補貼提出「小建議」

行政院長陳建仁、新北市長侯友宜今天到新北林口世大運選手村社宅視察，致詞時侯友宜說有個「小請求」，在租金補貼及自用住宅貸款...

昔被戲稱「北市第一爛古蹟」…草山御賓館將重生 今修復動工

草山御賓館在1998年被指定為直轄市定古蹟，今日辦理修復工程動工典禮，由於建物位於陽明山建物飽受硫磺與溼氣侵蝕，還遭文資...

傳遞追思祭祖零距離 北市納骨塔設「時空郵筒」

清明節將至，北市殯葬處將在陽明山及富德納骨塔兩處廣場設置「時空郵筒」，前來掃墓的民眾可以在現場領取明信片，寫下對先人的追...

蘆洲16.6億湧蓮寺大樓動土 2026年3月完工

新北市蘆洲區湧蓮寺慈善公益大樓今日舉行動土典禮，全案斥資6億6000萬元，預計2026年3月完工，將解決蘆洲地區長期以來...

新北打造不老長智村、樂活健腦巴士 獲歐盟專家參訪肯定

新北市推估約有4萬7千位失智症者，8成5居住在社區。衛生局為讓失智者安心居住在社區，除打造成不老長智村，也打造樂活健腦巴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦