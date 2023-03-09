昔被戲稱「北市第一爛古蹟」…草山御賓館將重生 今修復動工

草山御賓館在1998年被指定為直轄市定古蹟，今日辦理修復工程動工典禮，由於建物位於陽明山，飽受硫磺與溼氣侵蝕，還遭文資委員戲稱為「北市第一爛古蹟」，緊急施作多次加固工程。文化局表示，歷經多年的跨部門協調後，主體修復工程將投入1億3600萬元，並預計於2026年完工，未來將以回復當年風貌為目標供民眾參觀。

「草山御賓館」今日辦理修復工程動工典禮，台北市長蔣萬安致詞時表示，北市府作為台北市文化資產的主管機關，非常重視草山御賓館的修復活化情形，文化局除協助擬定修復再利用計畫，將審慎考證相關史料、老照片並保存清點現場遺留構件，執行本案修復設計工作。

蔣萬安表示，而草山御賓館也是中央與地方政府合作的最佳案例。北市府從來不以建造時間、族群、規模大小來判斷建物是否有文資價值，而是注重文化資產的文化意義、歷史價值及真實性，未來台北市也會盡一切可能持續保存再利用文化資產，以維護台北市民的珍貴歷史記憶。

草山御賓館興建於1923年前後，建物包含洋館與日本家兩棟建物以及日式庭園景觀，民國時期則由著名建築師王大閎設計並增建洋房。

文化局表示，由於草山御賓館的洋館及日本家建物呈現和洋折衷建築風格；洋房卻呈現簡潔現代主義風格造型，並外觀搭配斬石子工法匠藝，因此截然不同的建物風格，該處兼具日式木構造、屋瓦傳統工法與現代建築特殊匠藝的多樣性，修復工程具多元特殊匠藝工法與挑戰性，是台北市保存維護文化資產的獨特案例。

文資委員李乾朗表示，在日治時期台灣當局為招待日本貴族，蓋了好幾座賓館，但多數未有貴族造訪，而此處他是在民國87年受文資委託會勘此處，此處有日式和館、洋館，日本裕仁皇太子更曾前來停留過兩小時，二戰後，前總統蔣介石還沒住士林官邸前居住此地近10年，前考試院長孫科家族使用居住24年，考量該建築見證台灣近代史，因此在1998年被指定為直轄市定古蹟。