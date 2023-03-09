樹林之寶？傳挖出價值上億元千年神木 工地主任回應了
位在新北市樹林區復興路上的米蘭敦美建案，為去年動工的建案，日前有民眾拍到該工地挖出一顆長約30公尺、直徑3公尺巨木，網友紛紛猜測「樹林千年神木、之前有顆價值上億」，該工地主任則回應，由於無法辨識是何種木頭，因此已經送人運走。當地議員江怡臻則說，若挖掘到類似樹木，可依程序先鑑定是否為珍貴樹木。
位在新北市樹林的米蘭敦美建案，為地上21層、地下4層建案於去年動工，上月下旬工地開挖，挖出一顆長約30公尺、直徑3公尺巨木，引發民眾好奇，巨樹畫面經貼上臉書引發民眾好奇表示「千年神木剛出土、見證樹林地名、工地老闆要發了、樹林鎮區之寶」。
不過該工地汪主任表示，由於樹木挖出後年代已久，已無法辨識是何種木頭，因此已經送給其他人運走，樹林區公所則表示，工地回覆木材碳化無法明顯辨認什麼種類木頭，已作為廢棄物清運。另外巨木的所有權，區公所則表示應由挖掘者與土地所有權人共有該物。
當地議員江怡臻則說，若挖掘到類似樹木，可依程序先鑑定是否為珍貴樹木，進行相關鑑定工作，維護在地綠色資源。或農業局景觀處也可請樹木醫師鑑定年份及種類，商議後確認其價值是否可作為樹林區在地文化資產進行永續保存。
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