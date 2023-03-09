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傳遞追思祭祖零距離 北市納骨塔設「時空郵筒」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市殯葬處將在陽明山及富德納骨塔兩處廣場設置「時空郵筒」。圖／北市民政局提供
北市殯葬處將在陽明山及富德納骨塔兩處廣場設置「時空郵筒」。圖／北市民政局提供

清明節將至，北市殯葬處將在陽明山及富德納骨塔兩處廣場設置「時空郵筒」，前來掃墓的民眾可以在現場領取明信片，寫下對先人的追思文字，蓋上現場準備的郵戳後投進郵筒內，藉此傳遞對先人的思念之情。

北市民政局指出，近年來選擇樹、花葬的民眾逐年增加，殯葬處另於富德公墓詠愛園樹葬區及陽明山臻善園花葬區，依現場地貌特色分別設置「追思亭」及「回憶欄杆」，現場提供卡片，讓前來民眾可透過文字傾訴思念，親手掛在追思亭或回憶欄杆上，與思念的先人有更深一層的連結。

民政局表示，清明過後，殯葬處納骨塔及環保葬區的服務人員，會將民眾寫的明信片及卡片整理後作妥當的處理。清明期間上山掃墓人數眾多，建議民眾可分散於平日進行掃墓。

另外，殯葬處亦提供「生命追思紀念網」線上進行追思，讓不克前往現場的民眾，註冊登入後透過輸入親友姓名，在該網站上點選親友長眠區位，即可依據信仰，選擇中式或西式方式進行追思。

殯葬處表示，網頁功能齊全，包括「個網公告」、「個人檔案」、「生平事蹟」、「生活相簿」、「無盡的思念」、「追思留言」等六大區，民眾都可以透過註冊後編輯相關紀念資料，其他親友也可以一同參與，非常方便，即使無法到場也可以透過網路進行追思。

陽明山 北市 樹葬

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