蘆洲16.6億湧蓮寺大樓動土 2026年3月完工

新北市蘆洲區湧蓮寺慈善公益大樓今日舉行動土典禮，全案斥資6億6000萬元，預計2026年3月完工，將解決蘆洲地區長期以來運動空間、演藝場所、圖書館等空間不足問題。民代表示，希望市府能好好建設，讓湧蓮寺大樓未來成為蘆洲地標建物。

湧蓮寺為蘆洲地方民眾信仰中心，2018年新北市政府與寺方簽訂行政契約，接受寺方捐款6.6億元，委託市府興建慈善公益大樓。

新北市府決定將三民高中捷運站旁的平面機車停車場興建立體化公益大樓，工程總經費約16.03億元，其中湧蓮寺捐贈6.6億元、中央補助2.43億元，市府自籌7億元。

新北市長侯友宜表示，因應蘆洲地區人口快速成長，市府與地方長期密切合作促進地方發展，推動「好路揪你來」環境改造專案，以蘆洲湧蓮寺為核心，結合周邊空中大學、蘆洲國小、蘆洲國中、和國定古蹟李宅古蹟等豐富多元的文教設施，針對人行環境不斷進行規劃改善，將新舊市區串連，展現蘆洲地區全新的風貌，讓蘆洲人有幸福感。

陳宏昌致詞時表示，湧蓮寺原本捐款6億元，但因物價及建築成本增加，湧蓮寺管委會開會研商，再增加6000萬元捐款，與市府合作，自己也向市府請託，未來公益慈善大樓啟用後，「只要是蘆洲市民都要有優惠」，侯友宜也當場允諾。

新北市工務局表示，湧蓮寺大樓將興建地上9 層，地下3層建築物。地下層提供500個機車停車位及85個汽車停車位，並在地下停車場增設可以直通捷運三民高中站的連通道。地面層則分別設置了托老、托育中心、游泳池、體適能中心、表演廳、圖書館、藝文展覽區及綜合球場，期待多功能大樓滿足廣大信眾與居民需求。

工務局長祝惠美說明，為了使蘆洲核心鬧區的民眾能安全便利的來使用公益大樓的設施以及轉乘捷運，將規畫在三民高中捷運站到蘆洲國小、空中大學沿途的復興路、忠孝路與中正路打造友善人行環境。