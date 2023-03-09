新北打造不老長智村、樂活健腦巴士 獲歐盟專家參訪肯定
新北市推估約有4萬7千位失智症者，8成5居住在社區。衛生局為讓失智者安心居住在社區，除打造成不老長智村，也打造樂活健腦巴士，提供長者認知篩檢、健腦保養及個別化訓練等服務。日前歐盟智慧健康長照計畫專家到平溪參訪，獲長照智庫Vilans的頂尖研究員漢克（Henk Herman Nap）肯定。
新北市失智症者中，有9成8是65歲以上長者、8成5居住在社區，長期仰賴家庭照顧與社會融合。荷蘭在20年前，由政府出資發展出第一個「失智村」，讓失智症者在大型養老院如常生活。新北市衛生局長陳潤秋日前邀請該計畫7位專家，到平溪體驗失智友善社區推動成果。
新北市2017年打造樂活健腦巴士，提供長者認知篩檢、健腦保養及個別化訓練等服務，5年來服務超過2萬9794人次。由於樂活健腦巴士是台重達8.5 噸的大型復健巡迴車，在偏鄉及山區道路行動較不便，國際獅子會300B2區今年捐贈5噸的貨車給新北市失智症協會，協會則贈予新北衛生局，車身配備70吋螢幕、視力及聽力檢測儀器及教具櫃成為「樂活健腦巴士2.0」。
新北衛生局指出，為提供偏鄉長者每周1到2次的駐點服務，召集職能治療師，帶著各式各樣新奇有趣的認知道具、桌遊及國立故宮博物院的國寶動動操。樂活健腦巴士2.0首航至平溪區，未來將持續開往新北市各區，由愛迪樂團隊的專業職能治療師提供認知篩檢活動、大腦認知保健、據點協力活動及失智友善倡議等活動，營造失智友善城市。
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