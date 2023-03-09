防災都更2.0通過第1案 新店海忍街海砂屋將都更

為加速危險建築物都更速度，新北市都更處推出「防災都更2.0」版本，位於新店百忍街的海砂屋，成為首件核准防災都更2.0案例，未來住戶將擁有更安全居住環境，希望藉由本案的拋磚引玉，促成更多海砂屋加速重建。

新店百忍街上的重建基地，現況為1幢2棟地上4層、地下1層高氯離子鋼筋混凝土建築物，更新前共計16戶、屋齡約47年。百忍街的住戶在防災都更2.0上路後，達成全體同意的共識，於今年1月5日正式送件，經市府3月6日核准適用，成為首件防災都更案例。

都更處表示，後續將透過變更都市計畫，申請建築執照，以原基準容積1.5倍進行重建，未來預計興建1棟地上13層、地下3層49戶的鋼筋混凝土造建築物。重建後除了退縮4公尺留設人行步道外，也提升建物安全性，打造更舒適生活環境。

都更處表示，防災都更2.0方案放寬同意比例至90%或僅剩1戶未同意戶，放寬適用條件，只要是海砂屋或是耐震能力不足的建物，皆一次性給予1.5倍原建築容積或基準容積重建，提高重建誘因。另外，必要時將依「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」透過強制停用及強制拆除等必要手段，保障住戶安全。

都更處表示，新北從2018年3月21日起推動防災都更1.0，目前已有15件申請案完成拆除，共計拆除192戶，其中位於蘆洲區水湳街的防災都更1.0首案，已於去年12月完工，從地上5層10戶的海砂屋搖身一變為1棟地上12層地下2層23戶的住宅大樓，預計於今年3月底取得使用執照。