快訊

頂大教授籲不公布錄取分數 學生打臉：排名早根深蒂固

竹聯幫最隆重告別式 弟哥治喪委員 他涉槍擊天道盟「阿不倒」

社子島開發「柯規蔣隨」引爭議 自救會律師指出問題癥結

防災都更2.0通過第1案 新店海忍街海砂屋將都更

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於新店百忍街的海砂屋，成為首件核准防災都更2.0案例。圖／新北市都更處提供
位於新店百忍街的海砂屋，成為首件核准防災都更2.0案例。圖／新北市都更處提供

為加速危險建築都更速度，新北市都更處推出「防災都更2.0」版本，位於新店百忍街的海砂屋，成為首件核准防災都更2.0案例，未來住戶將擁有更安全居住環境，希望藉由本案的拋磚引玉，促成更多海砂屋加速重建。

新店百忍街上的重建基地，現況為1幢2棟地上4層、地下1層高氯離子鋼筋混凝土建築物，更新前共計16戶、屋齡約47年。百忍街的住戶在防災都更2.0上路後，達成全體同意的共識，於今年1月5日正式送件，經市府3月6日核准適用，成為首件防災都更案例。

都更處表示，後續將透過變更都市計畫，申請建築執照，以原基準容積1.5倍進行重建，未來預計興建1棟地上13層、地下3層49戶的鋼筋混凝土造建築物。重建後除了退縮4公尺留設人行步道外，也提升建物安全性，打造更舒適生活環境。

都更處表示，防災都更2.0方案放寬同意比例至90%或僅剩1戶未同意戶，放寬適用條件，只要是海砂屋或是耐震能力不足的建物，皆一次性給予1.5倍原建築容積或基準容積重建，提高重建誘因。另外，必要時將依「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」透過強制停用及強制拆除等必要手段，保障住戶安全。

都更處表示，新北從2018年3月21日起推動防災都更1.0，目前已有15件申請案完成拆除，共計拆除192戶，其中位於蘆洲區水湳街的防災都更1.0首案，已於去年12月完工，從地上5層10戶的海砂屋搖身一變為1棟地上12層地下2層23戶的住宅大樓，預計於今年3月底取得使用執照。

此外，市府為了協助海砂屋社區重建，推出「新北挺安全方案」全額補助鑑定費用，受理時間至2027年12月31日止，對住家結構安全有疑慮的民眾趕緊把握機會申請。

位於新店百忍街的海砂屋，成為首件核准防災都更2.0案例。圖／新北市都更處提供
位於新店百忍街的海砂屋，成為首件核准防災都更2.0案例。圖／新北市都更處提供

都更 建築 海砂屋

延伸閱讀

新店油車坑橋下「看到屍體」 7旬翁窒息亡...警排除他殺

影／恥！保時捷駕駛也成了四輪猴子 北宜連續跨越雙黃線險撞對向機車

新店擄人案節外生枝！8惡煞不滿17歲少年遭擄 直奔車行砸店砸車

網路互嗆撂人圍毆擄人 新店警追緝救援移送11人

相關新聞

天母商圈又倒一家！40年茉莉小吃月底歇業 網解答：茉莉漢堡還在

天母商圈榮景不再！近日繼「天母百柏」營業25年後歇業，在天母商圈擁有40年歷史的「茉莉小吃店」，也宣告將在3月底正式熄燈。

迎接清明掃墓人潮 北市闢5路免費掃墓公車

清明節即將到來，配合祭祖掃墓，墓區道路將進行交通管制，並由北市公運處闢駛「免費掃墓公車」。交通局表示，從3月18、19、...

防災都更2.0通過第1案 新店海忍街海砂屋將都更

為加速危險建築物都更速度，新北市都更處推出「防災都更2.0」版本，位於新店百忍街的海砂屋，成為首件核准防災都更2.0案例...

三峽綠茶季又來了！78攤位北大特區逛個夠

時序進入春季品茶季節，新北市農業局與三峽台北大學舉辦「三峽綠茶季」，3月18及19日在北大三峽校區心湖旁草坪辦理野餐派對...

百年古蹟草山御賓館今動工修復 預計主體修復將投入1億3,600萬元

直轄市定古蹟「草山御賓館」今天辦理修復工程動工典禮，宣告歷經多年的跨部門協調後，由中央與北市府攜手達成共識，由管理單位國...

實踐侯友宜安居樂業 經發局下周三辦青年創業課

新北市長侯友宜施政重點之一包括讓市民安居樂業，新北市經發局今年3月接連推出彩色情人節系列活動與少年頭家創業課程，為響應民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦