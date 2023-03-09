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三峽綠茶季又來了！78攤位北大特區逛個夠

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三峽綠茶季將舉辦野餐派對。圖／新北市農業局提供
三峽綠茶季將舉辦野餐派對。圖／新北市農業局提供

時序進入春季品茶季節，新北市農業局與三峽台北大學舉辦「三峽綠茶季」，3月18及19日在北大三峽校區心湖旁草坪辦理野餐派對，現場有78攤特色攤位、兒童闖關遊戲，還有國寶大師黃文雄教導民眾體驗揉茶，讓民眾度過輕鬆愉快下午。

農業局與台北大學作為農業創生推動平台，與在地學校、協會及茶農，以在地特色碧螺春及大菁藍染產業結合，週末兩天設有78個攤位販售農產品及特色餐食，包括招牌手工甜點英式約克夏布丁、綠茶啤酒，北大高中師生製作的碧螺春雞蛋糕等特色茶餐點，還有多元職人體驗如手作碧螺春乳酪杯、手工編織、花藝創作、藍染、茶席、調飲等。

另透過綠茶季在地已成立龍井班傳承技藝，2天下午12點30至14點30分各1場次，將由國寶大師黃文雄現場解說及展示揉茶功夫，並販售限定龍井茶。另外今年首創以三峽特有的「青心柑仔」茶樹製成的三峽碧螺春綠茶，取其茶葉散發淡淡的豆香及海苔香的特殊風味，調製獨一無二的「青柑奶綠」。

新北市農業局長李玟表示，市府推動農業創生，與大學合作串聯多元夥伴，以茶入食概念展現創新，並傳承在地製茶技術，協助在地特色產業鏈永續發展。兩天於市集中單筆消費滿500元者限定於11家三峽在地茶行攤位，即可換取活動紀念杯1個。

3月18及19日三峽綠茶季野餐派對，現場有78攤特色攤位。圖／新北市農業局提供
3月18及19日三峽綠茶季野餐派對，現場有78攤特色攤位。圖／新北市農業局提供

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