百年古蹟草山御賓館今動工修復 預計主體修復將投入1億3,600萬元

直轄市定古蹟「草山御賓館」今天辦理修復工程動工典禮，宣告歷經多年的跨部門協調後，由中央與北市府攜手達成共識，由管理單位國發會委託文化局修復草山御賓館，主體修復工程將投入1億3,600萬元，並預計於115年完工，使這處具有百年歷史的古蹟重現往昔迷人風采。

北市府也期待國發會未來確認草山御賓館營運方向後，能讓古蹟充分活化利用，並與草山周邊文化資產共同串聯，今天上午開工典禮由台北市長蔣萬安、國家發展委員會主任秘書張朝能和文化部文資局副局長粘振裕一同出席，正式跨出修復文化資產的第一步。