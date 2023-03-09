百年古蹟草山御賓館今動工修復 預計主體修復將投入1億3,600萬元
直轄市定古蹟「草山御賓館」今天辦理修復工程動工典禮，宣告歷經多年的跨部門協調後，由中央與北市府攜手達成共識，由管理單位國發會委託文化局修復草山御賓館，主體修復工程將投入1億3,600萬元，並預計於115年完工，使這處具有百年歷史的古蹟重現往昔迷人風采。
北市府也期待國發會未來確認草山御賓館營運方向後，能讓古蹟充分活化利用，並與草山周邊文化資產共同串聯，今天上午開工典禮由台北市長蔣萬安、國家發展委員會主任秘書張朝能和文化部文資局副局長粘振裕一同出席，正式跨出修復文化資產的第一步。
蔣萬安致詞時表示，北市府作為台北市文化資產的主管機關，非常重視草山御賓館的修復活化情形，文化局除協助擬定修復再利用計畫，也委託具有文資保存專業經驗的徐裕健建築師事務所審慎考證相關史料、老照片並保存清點現場遺留構件，執行本案修復設計工作。而作為全國文化資產數量最多的城市，台北市已經有超過五百處以上的文化資產，龐大的維護費用及吃緊的人力對北市府來說確實是龐大負擔，但只要中央政府願意提供相應的協助，北市府一定全力配合盡力保存台北文化資產，像草山御賓館就是中央與地方政府合作的最佳案例。而北市府從來不以建造时間、族群、規模大小來判斷建物是否有文資價值，而是注重文化資產的文化意義、歷史價值及真實性，未來台北市也會盡一切可能持續保存再利用文化資產，以維護台北市民的珍貴歷史記憶。
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