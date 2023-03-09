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實踐侯友宜安居樂業 經發局下周三辦青年創業課

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府推廣府中商圈品牌，搭配白色、黑色情人節議題打造新北HUG市集。圖／新北市經發局提供
新北市府推廣府中商圈品牌，搭配白色、黑色情人節議題打造新北HUG市集。圖／新北市經發局提供

新北市長侯友宜施政重點之一包括讓市民安居樂業，新北市經發局今年3月接連推出彩色情人節系列活動與少年頭家創業課程，為響應民法修正年滿18歲即可擔任公司發起人及董事等職務，經發局將於3月15日舉辦板橋場青年創業課，創業有成少年頭家現身分享創業經驗與資源，助攻年輕人在新北成家立業。

經發局長何怡明表示，新北市長侯友宜以安居樂業為施政主軸，致力將新北市打造成具國際競爭力且宜居的優質城市，同時也要做年輕人最溫暖的後盾，除了舉辦各式節慶活動和專業課程講座外，更提供優質創業環境與資源，例如新北群眾募資計畫、新北市中小企業信用保證融資貸款、創櫃板推薦及創投資金媒合等，協助年輕人在新北落地生根，實踐夢想。

經發局補充，3月11日至12日及4月15日至16日將以「彩色情人節」主題，在板橋府中廣場舉辦「2023新北HUG市集」，特色市集與精彩活動將帶給大家滿滿的浪漫體驗。去年廣受民眾好評的「愛幸福市集」婚紗及婚禮用品展售會，也會在3月25、26日2天於新莊宏匯廣場舉辦。

青年創業課程將於3月15日在市府行政大樓舉辦，青年了解公司設立相關之稅務、法務、會計專業知識，以及創業時選擇組織類型與應留意的法律規範等。未來也將規劃產業人才媒合平台，由經發局推薦企業，教育局推薦大專院校及高中職相關科系，並結合勞工局、青年局、資訊中心等跨單位資源，促進青年人才順利就業，降低學用落差，落實人才彙集新北市。

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經發局提供創業環境與資源，例如新北群眾募資計畫協助年輕人在新北落地生根。圖／新北市經發局提供
經發局提供創業環境與資源，例如新北群眾募資計畫協助年輕人在新北落地生根。圖／新北市經發局提供

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