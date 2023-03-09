天母商圈又倒一家！40年茉莉小吃月底歇業 網解答：茉莉漢堡還在

天母商圈榮景不再！近日繼「天母百柏」營業25年後歇業，在天母商圈擁有40年歷史的「茉莉小吃店」，也宣告將在3月底正式熄燈。

網友得知消息後，紛紛在PTT哀悼「天母人一定都吃過的美食」又少一家，「天母怎麼一直在倒店？」、「天母快變美食沙漠」。有人認為茉莉小吃的份量多好吃，價格又實惠，雖然在店內用餐「油煙味很重」，有人認為，在歇業消息傳出後，恐怕又將引起一波「回味潮」，有人還為店家憂心：「蛋都還夠嗎？」。

網友紛紛回憶起漢堡的引進史，認為茉莉小吃算是將漢堡飲食帶進台灣的幾間先驅者，有人表示，茉莉漢堡後來一分為二，即將歇業的是位於中山北路七段、改名為小吃店的這家，另一家在天母原址的茉莉漢堡還在，讓人不禁感嘆：「可惜了！茉莉股東分家，專長也都不一樣」。

有人認為，茉莉漢堡「難吃又貴」、「茉莉漢堡到處開但並不好吃」，「後來漲價到早午餐價格，但裝潢沒跟上」、「最雷的應該是薯條」。