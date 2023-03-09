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掏老物件、體驗茶食 三重空軍一村自營區8業者進駐

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
「選品室」蒐集來自世界各地的古物與老件，在老屋中帶領大家穿梭時空。圖／新北市文化局提供
「選品室」蒐集來自世界各地的古物與老件，在老屋中帶領大家穿梭時空。圖／新北市文化局提供

新北市眷村文化園區空軍三重一村完成自營區第一階段標租，選出8家藝術、設計與生活風格品牌入駐，並以極簡或保留家的味道做設計，多數將空間規畫為共享展覽場、共作工作坊及辦公室等，透過活動讓民眾參與。

空軍三重一村是北臺灣少數全村保留的眷村聚落，新北市文化局2019年修復後，即規畫委外經營，原先以全村OT委外營運，流標2次經財政部輔導後，拆成自營區10處眷舍及公共設施OT模式，自營區有8家品牌進駐，公共設施OT則由時藝多媒體傳播股份有限公司取得營運權，3月底將點交。

文化局長龔雅雯說，自營區域標租後，有很多個人與工作室、公司來投標，去年遴選出的產業店家目前已裝修完成並進駐園區開始營運，包括藝術、設計產業的「形容事物所」、「TRIGG-ER Studio」、「張家翎」、「毛毛蟲文創」、「無物工坊」，以及古董、二手傢俱、生活美學產業的「週四待在家」與「選品室」、音樂與生活風格產業的「愛秀演藝」共8間品牌及工作室。

文化局指出，目前所進駐的8家產業品牌，以極簡或保留家的味道做設計，多數將空間規畫為共享展覽場、共作工作坊及辦公室等，透過活動讓民眾參與；其中「形容事物所」已推出預約制三重秀英花茶食體驗，「無物工坊」有手繪瓷器課程、主推二手傢俱的「週四待在家」將於3月底推出修繕課，喜歡舊貨挖寶的朋友可跟「選品室」預約參觀。

「形容事物所」推出預約制的三重秀英花茶食體驗。圖／新北市文化局提供
「形容事物所」推出預約制的三重秀英花茶食體驗。圖／新北市文化局提供

眷村 文化局

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