掏老物件、體驗茶食 三重空軍一村自營區8業者進駐

新北市眷村文化園區空軍三重一村完成自營區第一階段標租，選出8家藝術、設計與生活風格品牌入駐，並以極簡或保留家的味道做設計，多數將空間規畫為共享展覽場、共作工作坊及辦公室等，透過活動讓民眾參與。

空軍三重一村是北臺灣少數全村保留的眷村聚落，新北市文化局2019年修復後，即規畫委外經營，原先以全村OT委外營運，流標2次經財政部輔導後，拆成自營區10處眷舍及公共設施OT模式，自營區有8家品牌進駐，公共設施OT則由時藝多媒體傳播股份有限公司取得營運權，3月底將點交。

文化局長龔雅雯說，自營區域標租後，有很多個人與工作室、公司來投標，去年遴選出的產業店家目前已裝修完成並進駐園區開始營運，包括藝術、設計產業的「形容事物所」、「TRIGG-ER Studio」、「張家翎」、「毛毛蟲文創」、「無物工坊」，以及古董、二手傢俱、生活美學產業的「週四待在家」與「選品室」、音樂與生活風格產業的「愛秀演藝」共8間品牌及工作室。