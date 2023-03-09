提升三峽行人安全 公路總局1.5億拓寬700公尺道路

新北市三峽區介壽路一段從420巷到介壽國小前，路段長約700公尺道路未有人行道，造成危及學童上下課及行人通行安全，由於該路段也是三峽遊憩區通往國三路段，公路總局花費1.5億元從20公尺拓寬為30公尺並新增人行道，今舉辦開工典禮，提升該區域通行品質。

自新北市升格直轄市後，都市發展由市中心逐步向外圍區域延伸，土城、三峽人口持續成長，台3線21K+900至22K+600道路服務提升工程路段，也是疏運假期國道3號從中和、板橋前往三峽、鶯歌地區之替代道路，通行需求與車輛旅次日益繁多，為提升道路服務品質，公路總局依都市計畫辦理拓寬，將該路段由20公尺拓寬為30公尺道路，兩側並增設人行道以維護用路人安全。

公路總局一工處長陳俊堯表示，台3線21K+900是三峽都市計畫區起點，至介壽國小前目前沒有人行道，因此2011年開始工程土地徵、地上物補償，22K+600往南後面已經有人行道可串聯，工程完工可服務周邊學童、老人安養中心人員進出，另外也將進行電線電纜下地、市容更新為本工程目的。

公路總局表示，該區域用地依都市計畫完成徵收，工程並於去年10月27日決標，包含用地費、設計費、工程費及台電電桿下地費用，總經費共計約1億5千萬元，辦理內容包含友善人行空間改善、電桿下地、路面及公路設施更新改善等，今天開工後工期8個月，預計於今年11月完工。