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北市龍舟賽常青組免報名費遭取消 體育局：改補助方式

聯合報／ 記者鍾維軒潘才鉉／台北即時報導
去年的「2022台北國際龍舟錦標賽」共有182支隊伍爭取最高榮譽，總獎金高達250萬元，戰況十分激烈。圖／體育局提供
去年的「2022台北國際龍舟錦標賽」共有182支隊伍爭取最高榮譽，總獎金高達250萬元，戰況十分激烈。圖／體育局提供

北市國際龍舟錦標賽成了每年端午節的重頭戲，還設有免報名費的常青組，鼓勵長者參與運動，不過今年卻取消免2萬報名費補助。北市議員洪婉臻指出，市長蔣萬安上月才宣布恢復發放1500元重陽敬老金，如今又拿龍舟賽的長者開刀，批「挖東牆捕西牆」；體育局回應，考量有意願參與的長者人數大增，才將補助改為與其他組別一致，並沒取消補助。

洪婉臻表示，為了鼓勵長者多出來走走、參加競技運動，錦標賽設有常青組在無違規情形下完賽的話，就補助2萬元且免報名費的優惠政策，政策立意良善，多年來也成功吸引許多長者參賽、強身健體。

洪婉臻指出，蔣萬安一上任市長就風雲變色，宣布取消常青組2萬元的補助，且需要預先收取報名費。上個月才宣布恢復發放1500元的重陽敬老金，現在卻又要拿龍舟賽對長者權益開刀，「是在玩兩面手法？還是在挖東牆補西牆？」

洪婉臻說，北市是六都中第一個邁入超高齡的直轄市，長者權益不容漠視，更不能變成作秀工具，請蔣萬安別再講廢話作秀，儘速恢復龍舟賽常青組相關補助，讓所有長輩也能開開心心、沒有負擔的參與今年的龍舟賽。

北市體育局副局長蔡培林回應，補助並沒有取消，只是做調整與其它各組一致，大型龍舟分為有男子組、女子組、混合組，每完成一個趟次補助5000元，最多共4個趟次，最高可獲補助2萬元。

蔡培林表示，小型龍舟分為有男子組、女子組、混合組、長青組，其中常青組是50歲以上，每完成一個趟次補助3000元，最多共4個趟次，最高可獲補助1.2萬元。起初為推廣常青組參與，才祭出補助，如今考量有意願參與划龍舟的人數大增，因此才將補助改為跟其它各組一致，希望參賽者以成績來取得獎勵。

蔡培林說，去年總獎金發出284萬元，今年總獎金預計提升至349萬元；至於被質疑要繳交報名費，他說報名費是保證金的機制，由先前2000元提高至3000元，避免有隊伍報名之後不參賽，導致其他隊無法報名。

龍舟賽 蔣萬安

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