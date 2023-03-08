春茶缺水荒 茶改場提醒出現這幾現象要注意

近年來受氣候變遷影響茶區年降雨量和降雨日數異常偏低，且月平均最大降雨量多集中在夏季，降雨極不平均，行政院農業委員會茶業改良場表示，茶樹遭受旱害頻率有逐年升高趨勢，輕者減產，重者茶樹茶芽停止生長造成損失；鼓勵茶農向農田水利署申請灌溉管路及資材補助，全面架設茶園灌溉系統，減少旱害對茶葉影響。

茶改場場長蘇宗振指出，茶樹生長在年雨量1800至3000毫米，且每月平均分布可正常成長並產出品質優異的茶葉，但茶樹若遇到旱害，屬於漸進累積性天然災害，在葉片未出現萎凋徵狀前，肉眼不易辨識，往往低估乾旱危害程度，一旦葉片水勢降到萎凋點後，此時茶樹新梢已顯現受害徵狀，2天內在無法及時供水分情況下，易快速發生乾枯落葉現象，乾旱若持續則茶樹葉片與枝條脫水變紅，茶菁往往多無採摘價值，茶農將蒙受重大經濟損失。

茶改場說，春茶正處於萌芽階段，部分茶區在灌溉水供應不足下茶芽生長不均、萌發遲緩或停滯，無水源灌溉的茶區則有茶樹已出現落葉與枝條乾枯情形。依中央氣象局、天氣風險管理開發公司預測中南部茶區旱期至少持續1個月以上，到5月才較有機會降下足夠茶樹生長所需的水分，須做好旱害降災、減災因應措施。

茶改場提醒，今年春茶若發現茶芽萌發遲緩、萌芽不均或茶樹枝條有顯現乾枯情形，請盡速啟動旱災防護措施，包括具有灌溉水源的茶園，平時應注重灌溉設施的維護，確保可依茶樹生育狀況適度灌溉；表土鬆土打斷土壤水分毛細管現象，減少水分散失；利用各種敷蓋材料如花生殼、稻稈、芒草等地面敷蓋，以減少土壤水分蒸發。

茶改場說，害蟲易增加，可利用性費洛蒙及黃色黏紙誘殺害蟲，並適當使用藥劑防治及剪除罹病枝條來預防；目前已建置完成「台灣茶葉生產管理資訊平台，可即時提供全台茶區歷史及預測氣象資料資訊，並提醒各地茶農降雨情形，農民可多加使用。