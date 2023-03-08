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桃園YouBike4月1起前1小時免費 另推觀光地圖拉高用量

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政在市政會議宣布4月1日起Ubike前60分鐘免費。記者鄭國樑／攝影
張善政在市政會議宣布4月1日起Ubike前60分鐘免費。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天下午主持市政會議，聽取交通局「30K幸福里程政策－公共自行車10K幸福里程」專題報告後表示，4月1日起，市府將實施YouBike前60分鐘免費補助政策，等同於民眾可享有10公里免費的幸福里程。

張善政希望運用這樣的方式，改變市民使用公共自行車的行為模式，後續請交通局持續研擬各項配套措施，包括滾動修正既有公共自行車站點，各局處協助盤點負責的自行車道交由觀旅局彙整，製作「公共自行車騎乘60分鐘觀光導覽地圖」能更完整，創造更多桃園秘境，屆時讓所有前來桃園觀光旅遊的國人，可以暢遊更多桃園景點。

交通局副局長王旭斌表示，為讓民眾方便利用公共自行車轉乘大眾運輸，減輕每日通勤成本，並擴大觀光產業效益，市府自4月1日起，延長既有優惠時間，實施「前60分鐘免費補助」的新政策，等同於民眾可享有10公里免費的路程；另外，觀旅局也將規劃「公共自行車騎乘60分鐘觀光導覽地圖」，整合性宣傳本市觀光資源，進而提升公共自行車假日觀光使用率，擴大邊際效益。 

王旭斌指出，新優惠措施上路之後，預估一年將有190萬人次受惠，增加15%的騎乘量，且因騎乘公里數將由5公里增加為10公里，可大幅減緩民眾通勤騎乘壓力、填補公車路網縫隙與擴大觀光效益。

王旭斌說明，桃園自105年開始推廣公共自行車租賃服務，目前全市共有407站公共自行車租賃站，提供1萬321輛自行車，現有優惠措施為前30分鐘免費，以去年11月最高量資料推估，使用族群多以上班族及學生通勤、通學為大宗，騎乘時間部分則是前30分鐘內使用量占91.4%，其中0至20分鐘占81.6%，20至30分鐘9.78%，平均每日周轉率僅2.9次，相較北市平均每日9至10次的周轉率，有明顯的成長空間。

自行車 張善政

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