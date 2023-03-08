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深耕新北30年 董座獲企業女傑獎

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
白手起家葉淑麗董事長(前中)，曾獲多項榮譽肯定，2022年英紡商品入選Amazon智造在台灣品牌耀全球50家企業之一。圖／新北市經發局提供
白手起家葉淑麗董事長(前中)，曾獲多項榮譽肯定，2022年英紡商品入選Amazon智造在台灣品牌耀全球50家企業之一。圖／新北市經發局提供

今天是國際婦女節，新北市也有許多優秀女性企業家，英紡企業股份有限公司董事長葉淑麗，在新北深耕紡織成衣業30年，自創品牌且兼顧事業家庭，榮獲第一屆新北企業女傑獎，可為女性企業經營典範。

經發局長何怡明表示，新北市政府2022年辦理新北企業女傑獎，肯定傑出女性主管在家庭、企業及社會中的重要貢獻，激勵更多女性勇敢追求自我的理想與實踐。透過分享葉董事長故事，鼓勵企業重視女力為公司創造的價值。

英紡企業董事長葉淑麗18歲時就在貿易公司擔任工讀生，1992年與先生共同創辦永紡企業，為貫徹自己對紡織成衣事業的想法，2004年葉董事長另外創辦了英紡企業，自創品牌ATTITUDE，研發新型、機能性抗菌內褲，深受女性客戶喜愛。創業約20年後，2012年葉董與先生創辦的永紡企業獲得第15屆經濟部小巨人獎。公司品牌更進軍全球，2022年公司商品不僅在歐美地區熱銷，入選Amazon智造在台灣品牌耀全球50家企業之一，同年也獲得新北市政府第一屆新北企業女傑獎，成為女性追求自我實現的優良楷模。

經發局說，為協助紡織產業面臨整體產業結構變遷及原物料價格上漲雙重衝擊，2016年起陸續導入創新營運模式、機能紡織i時尚秀、紡織品國際採購洽談會及新北市紡織產業先進製造論壇等，並協助業者申請中央資源，致力帶動紡織產業轉型加值發展。

葉淑麗董事長(右)同時兼顧事業與家庭和諧，為女性追求自我實現的優良楷模，榮獲第一屆新北企業女傑獎。圖／新北市經發局提供
葉淑麗董事長(右)同時兼顧事業與家庭和諧，為女性追求自我實現的優良楷模，榮獲第一屆新北企業女傑獎。圖／新北市經發局提供

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